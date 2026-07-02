Κίεβο: 10 νεκροί και 56 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Δύσκολη νύχτα πέρασαν το Κίεβο και άλλες πόλεις στην Ουκρανία μετά από μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Από τα κύματα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και των drones 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 56 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός στόχευσε για άλλη μια φορά κατοικημένες περιοχές και σκότωσε αμάχους. Έχουμε πολύ σοβαρές καταστροφές και σημαντικό αριθμό θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», δήλωσε ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Παράλληλα ο δήμαρχος του Κιέβου, δήλωσε μέσω Telegram ότι «το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλλιστικούς πυραύλους και UAVs», επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Καπνοί υψώνονταν έπειτα από έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας όπου φλέγονταν κτίρια, σύμφωνα με δημοσιογράφο επιτόπου. Πυροσβέστες και ασθενοφόρα έφτασαν επιτόπου γρήγορα. Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την πρώτη ακούστηκε δεύτερη έκρηξη, σκορπώντας συντρίμμια.

Η επίθεση κατέστρεψε κτίρια τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες και προκάλεσε ζημιές σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Κιέβο. Μέχρι τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα, είχαν καταγραφεί ζημιές και καταστροφές σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες σε όλες τις περιοχές του Κιέβου ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία περιελάμβανε επίσης μαζικές επιθέσεις με drones σε πολλές περιοχές. Στους δρόμους, κάτοικοι κατευθύνονταν σε καταφύγια, κάποιοι με στρώματα στα χέρια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο στο κέντρο όπου υπάρχει εγκατάσταση ασθενοφόρων. «Πέντε υγειονομικοί τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, από τους οποίους «ένας, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

Russian drone strikes City Hotel Residence in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/IBjdAHhCvU

Στις 02:36, ο δήμαρχος του Κιέβου, έκανε λόγο για κατάρρευση πολυκατοικίας εννέα ορόφων στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.

«Η οροφή ψηλής πολυκατοικίας έχει πάρει φωτιά» σε άλλη συνοικία, ενώ κόσμος παγιδεύτηκε όταν «κατέρρευσε» 9ώροφη πολυκατοικία, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι, βάσει των υπηρεσιών πληροφοριών, αναμενόταν νυχτερινή επίθεση κατά της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης ανακοινώσει ότι συντομεύει την παραμονή του στο Δουβλίνο, όπου βρισκόταν για την έναρξη της εξάμηνης προεδρίας της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.