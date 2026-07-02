Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στην ταυτοποίηση τριών υπόπτων - Καθοριστικά τα στοιχεία από κινητά και κάμερες

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για την σύλληψη των δραστών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο, της μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας.

Ψάχνουν τις κάμερες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείαςκατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων, με στόχο την ανεύρεση γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι αρχές επανεξετάζουν επίσης παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, αναζητώντας τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Πώς έγινε το μπαράζ των επιθέσεων

Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι μηχανισμοί ήταν ένα μεσαίο γκαζάκι και ένα μπιτόνι εύφλεκτο υγρό ενώ και τα τρία σπίτια ήταν σε αρκετά κοντινή απόσταση. Οι εμπρησμοί έγιναν εντός 17 λεπτών γεγονός που κάνει τις αρχές να καταλήγουν ότι οι δυο δράστες κινήθηκαν με μηχανάκι ενώ υπάρχει και υποψία ότι υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα.

Η πρώτη επίθεση εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προκάλεσαν μεγάλη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και η μητέρα της φέρονται να κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και εκείνη την ώρα σημειώθηκε η έκρηξη σε αυτοκίνητο από την οποία η 72χρονη απέκτησε εγκαύματα στο 80% του σώματός της.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ και οι γονείς της κατάφεραν να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο κτίριο, ωστόσο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ, υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Λίγα λεπτά μετά, στις 04:18, σημειώθηκε δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία της οδού Χριστοφόρου Περραιβού, όπου κατοικεί ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, ακολούθησε τρίτο χτύπημα στην οδό Τσιαπανού, στην Πυλαία, με την ίδια μέθοδο.

Η έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης προκάλεσε υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων και ρωγμή στον υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου.

Κάτοικος: «Ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι, φοβηθήκαμε για τις ζωές μας»





Την ίδια ώρα, μουδιασμένοι είναι οι κάτοικοι στη γειτονιά. Κάτοικος είπε στην τηλεόραση του Action «Ήμασταν όλοι έξω τρομοκρατημένοι. Άκουσα κάτι θορύβους νόμιζα ότι γίνονταν τίποτα έργα αλλά μετά βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνούς. Πολύ φωτιά πολύ καπνός. Δεν το έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τρομοκρατηθήκαμε. Ήταν πολύ δύσκολα.

Ζ. Ιωακείμοβιτς: «Κοντά στη σύλληψή των δραστών η αστυνομία»

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο MEGA.

«Θεωρώ ότι η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι και των τριών στελεχών της ΝΔ δεν στρέφεται εναντίον της ΝΔ, στέφεται εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία. Όσον αφορά στις απειλές και στις οχλήσεις δεν είχα καμία απολύτως. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το 2023 είχα, τόσο το δικό μου σπίτι όσο και το σπίτι του κ. Αναστασιάδη είχαν γίνει στόχοι μόνο με μπογιές. Άλλο μπογιές άλλο γκαζάκια. Είχε στοχοποιηθεί και το σπίτι του κ. Σιμόπουλου. Σε σπίτια δεν έχουν μπει γκαζάκια, είχαν μπει σε πολιτικά γραφεία», είπε αρχικά.

«Στο δικό μου σπίτι είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπου κάηκαν σίτες και παντζούρια. Δεν είχε την έκταση που είχε στο σπίτι της κ. Νέστορα. Από όσο με έχουν ενημερώσει οι δράστες φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. και με ενημέρωσαν ότι είναι κοντά στη σύλληψη και ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούν στον φυσικό τους χώρο, στη δικαιοσύνη», συνέχισε ο κ. Ιωακείμοβιτς.

Σάββας Αναστασιάδης: «Ήταν καθαρά τρομοκρατικό χτύπημα – Στόχευε σε δολοφονία»

Για την επίθεση μίλησε σήμερα το πρωί και ο Σάββας Αναστασιάδης θύμα επίσης των εμπρηστική επιθέσεων. Ο ίδιος έκανε για καθαρά τρομοκρατικό χτύπημα μιλώντας στο MEGA.

«Και παλαιότερα είχα γίνει στόχος αλλά με μπογιές. Το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άναδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Ήταν το δεύτερο χτύπημα το δικό μου, γύρω στις 4:17, το τρίτο ήταν της κ. Νέστορα. Ο τριπλός με τον οποίο έχουν τοποθετήσει το γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας, το οποίο όταν είχε εκραγεί είχε αρπάξει φωτιά η είσοδο της πολυκατοικίας και αν δεν προλάβαινε ένας ένοικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα που είχε δύστυχος η κ. Νέστορα με την απώλεια της μητέρας της. Η Αντιτρομοκρατική έχει ήδη πάρει το υλικό των καμερών», τόνισε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυμήθηκαν εμένα που 3 χρόνια απέχω από την ενεργό πολιτική και πώς επέλεξαν τους στόχους, διότι κανένα άτομο από τα 3 δεν συμμετέχει στην ενεργό πολιτική και στις αποφάσεις. Ποτέ δεν είχα φρουρό φύλαξη όσο ήμουν βουλευτής, δεν είχα απειλές ούτε όταν ήμουν βουλευτής, δεν έχω προκαλέσει ποτέ», συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης.

