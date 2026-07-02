Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν με σκορ 2-0 της Βοσνίας στο “San Francisco Bay Area Stadium” της Καλιφόρνια και πέταξαν για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας το Βέλγιο (7/7, 03:00) με φόντο τα προημιτελικά, όπως γράφει το SPORT24.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Κονγκό 2-1

Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 παρ.

ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

Ισπανία – Αυστρία — 2 Ιουλίου, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία — 3 Ιουλίου, 02:00

Ελβετία – Αλγερία — 3 Ιουλίου, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30