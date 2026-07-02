Γερμανία: Δύο νεκροί και 34 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε νοσοκομείο

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Λούντβιγκσλουστ (βόρεια) τις πρώτες πρωινές ώρες είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή ένα από τα θύματα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επισήμαναν πως το συμβάν είναι σε εξέλιξη.

Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνονται εσπευσμένα από τη δομή υγείας.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.