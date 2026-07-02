“Φουσκώνει” το χρέος προς την Εφορία - Πάνω από 4,25 εκατ. οι οφειλέτες

Νέα αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία, καθώς τον Απρίλιο διαμορφώθηκαν στα 114,57 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 3,77 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, η ανταπόκριση των οφειλετών στις διαθέσιμες ρυθμίσεις παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, αφού μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των οφειλετών, ο οποίος ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας αύξηση κατά 9.460 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποδίδεται στη γενικευμένη αύξηση των χρεών σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τις ιδιαίτερα υψηλές οφειλές. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατηγορία οφειλών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, όπου το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 1,88 δισ. ευρώ.

Ουσιαστικά, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποτυπώνουν με σαφήνεια τη διάρθρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα του συνολικού χρέους συγκεντρώνεται στις μεγάλες οφειλές. Συγκεκριμένα, το 96,57% του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αφορά χρέη άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μόνο οι οφειλές που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 75,53% του συνολικού χρέους, αν και προέρχονται από μόλις το 0,24% των οφειλετών. Στον αντίποδα, περίπου 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, όμως οι συγκεκριμένες οφειλές αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Υψηλότερο το βάρος στα νομικά πρόσωπα

Αναλυτικά, από το συνολικό ποσό των 114,57 δισ. ευρώ, τα 43,53 δισ. ευρώ ή το 38% προέρχονται από οφειλές φυσικών προσώπων, ενώ τα υπόλοιπα 71,04 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 62% του συνόλου, αφορούν νομικά πρόσωπα.

Στις μικρότερες κατηγορίες οφειλών κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, το 98,67% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των χρεών έως 10.000 ευρώ προέρχεται από ιδιώτες. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το ύψος της οφειλής, τόσο ενισχύεται η παρουσία των επιχειρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα ευθύνονται για περισσότερο από το 70% του συνολικού χρέους της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τις οφειλές τους να ανέρχονται στα 60,73 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 6.500 επιχειρήσεις εμφανίζουν χρέη που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ, αποτελώντας σχεδόν τα δύο τρίτα των οφειλετών αυτής της κατηγορίας.

Χαμηλή συμμετοχή στις ρυθμίσεις

Παρά, όμως, τη συνεχή διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η συμμετοχή στις ρυθμίσεις παραμένει περιορισμένη. Σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκεται μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή περίπου 5,39 δισ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ένταξης καταγράφονται στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ, όπου έχει ρυθμιστεί το 18,65% των χρεών. Στην υποκατηγορία από 20.001 έως 50.000 ευρώ το ποσοστό αγγίζει το 19,82%.

Οι τάσεις διαφοροποιούνται μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Οι ιδιώτες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης στις οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ. Αντίθετα, πολύ χαμηλή παραμένει η ένταξη σε ρυθμίσεις τόσο για πολύ μικρές οφειλές όσο και για ιδιαίτερα υψηλά χρέη.

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος οι βασικές πηγές χρέους

Επίσης, από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, το 66,26% αφορά φορολογικές οφειλές συνολικού ύψους 52,37 δισ. ευρώ. Σχεδόν οι μισές από αυτές προέρχονται από οφειλές ΦΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σε 24,74 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 47,21% των φορολογικών χρεών. Ακολουθούν οι οφειλές από φόρο εισοδήματος με ποσοστό 42,17%, ενώ οι φόροι περιουσίας αντιπροσωπεύουν μόλις το 5,33%.

Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 114,57 δισ. ευρώ, τα 35,53 δισ. ευρώ ή το 31,01% χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται στα 79,04 δισ. ευρώ.

Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 92,4% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34,1% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι σημαντικό μέρος των χρεών παραμένει για χρόνια ανείσπρακτο ή παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή εισπραξιμότητα.