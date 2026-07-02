Εξάρχεια: Η διαδρομή που ακολούθησε ο 28χρονος Τούρκος λίγη ώρα πριν δολοφονήσει τον ομοεθνή του

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Τούρκου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν μέλη της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον 28χρονο περίπου μία ώρα πριν από τη δολοφονία. Το συγκεκριμένο υλικό, μαζί με άλλες πληροφορίες και καταγραφές από κάμερες, βοήθησε τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής να φτάσουν στα ίχνη του.

Το βίντεο πριν από την ενέδρα

Στο βίντεο, ο 28χρονος φαίνεται να κινείται στις γειτονιές γύρω από τον λόφο του Στρέφη, με κατεύθυνση προς το σημείο όπου φέρεται να είχε στηθεί η ενέδρα. Ο ίδιος φορά μαύρα ρούχα και καπέλο, ενώ έχει ακουστικά συνδεδεμένα με το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να είχε εκείνη την ώρα επικοινωνία με τους εντολείς της δολοφονίας. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό να άκουγε οδηγίες από το GPS, ώστε να φτάσει στο σημείο όπου φέρεται να του είχαν υποδείξει ότι θα βρισκόταν το θύμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εντολείς τού είχαν δώσει φωτογραφίες του 25χρονου, τις οποίες είχε αποθηκευμένες στο κινητό του. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να επιχείρησε να ταυτοποιήσει τον στόχο και να αποφύγει το ενδεχόμενο λάθους.

Λίγο μετά τις 21:00, ο 28χρονος φέρεται να εντόπισε το θύμα στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου. Ο 25χρονος συνήθιζε, σύμφωνα με πληροφορίες, να βγάζει τον σκύλο του βόλτα στην περιοχή. Ο δράστης τον πυροβόλησε επτά φορές.

Η διαδρομή μετά τη δολοφονία

Μετά την επίθεση, ο 28χρονος φέρεται να πήγε σε ένα από τα έξι διαμερίσματα που του είχαν νοικιάσει στην περιοχή. Εκεί άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε άλλο διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Την ίδια ώρα, συνεργός του φέρεται να επέστρεψε στο διαμέρισμα των Εξαρχείων, προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο και να εξαφανίσει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Οι Αρχές αναζητούν και το όπλο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να έλαβε το ποσό των 19.000 ευρώ για τη δολοφονία, μαζί με τον συνεργό του.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής ομάδας

Από την έρευνα προκύπτει ότι κλιμάκια Τούρκων μαφιόζων φέρονται να ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εντόπιζαν τα πρόσωπα που θα εκτελούσαν τις εντολές τους, τους εφοδίαζαν με όπλα και τους έκλειναν εισιτήρια για την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, τους εξασφάλιζαν διαμονή σε διαμερίσματα τύπου Airbnb και τους έδιναν οδηγίες για την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών. Μετά τις επιθέσεις, συνεργοί φέρονται να αναλάμβαναν την εξαφάνιση στοιχείων, ώστε να δυσκολέψουν την έρευνα των Αρχών.

Η ίδια μεθοδολογία φέρεται να εφαρμόστηκε και στην υπόθεση της δολοφονίας του 25χρονου στα Εξάρχεια. Παρά την προσπάθεια απόκρυψης των ιχνών, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία και τελικά προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο των συνεργών του κατηγορουμένου και τη σύνδεση της υπόθεσης με ευρύτερη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.