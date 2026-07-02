Σταθερά παραμένουν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο

Δείτε τις νέες τιμές
Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα βρίσκονται τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο.
Χθες η ΔΕΗ έδωσε το έναυσμα, διατηρώντας τη δική της χρέωση στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι πάροχοι ανακοίνωσαν μικρές διαφοροποιήσεις στα δικά τους τιμολόγια ρεύματος.
Να σημειώσουμε ότι η τιμή της ΔΕΗ είναι για κατανάλωση έως 200 κιλοβατώρες, ενώ αν ο καταναλωτής τις υπερβεί, τότε θα χρεωθεί 15,3 λεπτά. Επίσης, ισχύει διζωνική χρέωση στα 12,3 λεπτά.
Παράλληλα, ισχύουν διαφορετικές ρήτρες ανά εταιρεία αναφορικά με την αρχική έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας, για τις οποίες ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενήμερος πριν κάνει την επιλογή του.
Αναλυτικά ο πίνακας με τα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο έχει ως εξής:
Βεβαίως, υπάρχουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες τιμολογίων, όπως τα μπλε (σταθερά), τα κίτρινα (κυμαινόμενα) και τα πορτοκαλί (δυναμικά).
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr