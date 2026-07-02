Σταθερά παραμένουν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο

Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα βρίσκονται τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο.

Χθες η ΔΕΗ έδωσε το έναυσμα, διατηρώντας τη δική της χρέωση στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι πάροχοι ανακοίνωσαν μικρές διαφοροποιήσεις στα δικά τους τιμολόγια ρεύματος.

Να σημειώσουμε ότι η τιμή της ΔΕΗ είναι για κατανάλωση έως 200 κιλοβατώρες, ενώ αν ο καταναλωτής τις υπερβεί, τότε θα χρεωθεί 15,3 λεπτά. Επίσης, ισχύει διζωνική χρέωση στα 12,3 λεπτά.

Παράλληλα, ισχύουν διαφορετικές ρήτρες ανά εταιρεία αναφορικά με την αρχική έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας, για τις οποίες ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενήμερος πριν κάνει την επιλογή του.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο έχει ως εξής: