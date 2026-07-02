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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐ...

Χάρτης πρόβλεψης Πυρκαγιών

Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη (02/07), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι η Αττική, τα Κύθηρα, η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Φθιώτιδα, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, τα νησιά της Π.Ε. Ρόδου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

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#tags Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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