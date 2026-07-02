Πετράλωνα: «Έχουμε εκεί ένα θέμα» - Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης

Πώς απετράπη η τραγωδία

Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αποκαλύπτουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν εντοπίσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το συμβάν. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν, οι μαρτυρίες των ενοίκων, οι τεχνικές εκτιμήσεις και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας συνθέτουν την εικόνα μιας υπόθεσης, στην οποία οι αρχές εξετάζουν αν δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Τα SMS που αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν τον κίνδυνο

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας φέρνει στο φως το Mega, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 8:45 το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, γράφοντας: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Στην τεχνική ορολογία, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στήριξη γειτονικών κατασκευών κατά τη διάρκεια βαθιών εκσκαφών. Όσο για τη «διαρροή», εκτιμάται ότι αφορά την ύπαρξη λυμάτων που είχαν καταστήσει το έδαφος ακόμη πιο ασταθές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σκάμμα είχε ήδη αποκτήσει μεγάλο βάθος, χωρίς να έχουν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα τσιμεντένιο διάφραγμα με σκυρόδεμα ταχείας πήξης, ώστε να προστατευθούν τα θεμέλια της γειτονικής πολυκατοικίας. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι καταθέσεις των κατοίκων Η Ελληνική Αστυνομία έχει συγκεντρώσει δεκάδες καταθέσεις και πλήθος τεχνικών στοιχείων, τα οποία πλέον αποτελούν μέρος της δικογραφίας. Μεταξύ των καταθέσεων περιλαμβάνονται εκείνες έξι έως επτά ενοίκων της πολυκατοικίας. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι λίγο πριν από την κατάρρευση ένας μηχανικός χτύπησε το κουδούνι των διαμερισμάτων, ενημερώνοντας πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Όταν οι ένοικοι τον ρώτησαν αν υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει το κτίριο, εκείνος φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Από την πλευρά τους, οι μηχανικοί υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι είχαν εφαρμοστεί μέτρα αντιστήριξης και ότι οι εκσκαφές πραγματοποιούνταν σταδιακά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ και από φωτογραφίες του χώρου διακρίνεται ότι παρέμενε εκτεθειμένο χώμα δίπλα στα θεμέλια της γειτονικής οικοδομής. Η πολυκατοικία είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παρουσιάζει έντονη μετατόπιση αρκετές ώρες πριν από την κατάρρευσή της. Το κτίριο απομακρυνόταν σταδιακά από τη διπλανή πολυκατοικία, με το κενό ανάμεσα στις δύο κατασκευές να μεγαλώνει συνεχώς, γεγονός που αποτελούσε σαφή ένδειξη ότι η στατική του επάρκεια είχε ήδη επηρεαστεί σοβαρά. Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν αν η κατάρρευση συνδέεται άμεσα με τις εργασίες θεμελίωσης που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο.