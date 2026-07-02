Βενεζουέλα: Στους 2.295 οι νεκροί από τους σεισμούς

Οι δύο σεισμοί που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βενεζουέλα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 2.295 άτομα, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες.

Χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν και έμειναν άστεγοι λόγω των σεισμών, ανέφερε ο Ροδρίγκες σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερα πένθος – κι ενώ οι αγνοούμενοι συνεχίζουν να υπολογίζονται στους 50.000 – αρχής γενομένης από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα).