Βενεζουέλα: Στους 2.295 οι νεκροί από τους σεισμούς

Χάνονται οι ελπίδες για τους 50.000 αγνοούμενους
Οι δύο σεισμοί που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βενεζουέλα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 2.295 άτομα, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες.
Χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν και έμειναν άστεγοι λόγω των σεισμών, ανέφερε ο Ροδρίγκες σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερα πένθος – κι ενώ οι αγνοούμενοι συνεχίζουν να υπολογίζονται στους 50.000 – αρχής γενομένης από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα).
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