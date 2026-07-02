Μια όμορφη βραδιά με τη «Φλόγα» δίπλα στη θάλασσα- ΦΩΤΟ

Πλάι στο κύμα στην Πλαζ της Πάτρας μέλη και φίλοι του Συλλόγου Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» Νομού Αχαΐας αντάμωσαν το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, στο πλαίσιο μιας όμορφης καλοκαιρινής βραδιάς.

Η «Φλόγα» διοργάνωσε την εκδήλωση για την ενίσχυση του Συλλόγου δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους πολλούς συμμετέχοντες να συναντηθούν με γνωστούς και φίλους σε ένα όμορφο περιβάλλον.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι Συλλόγων όπως το Άλμα Ζωής, ΑγκαλιάΖΩ, το παράρτημα Πατρών του Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα», του Σωματείου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», του Ίδρυματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Πάτρας «Η Ελπίδα» , του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού «Δημήτρη και Βέρας Σφήκα», του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πατρών κ,.α. καθώς και η Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη και το Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Ε.Σ.Α.μεΑ, Πρόεδρος Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. και Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Χαροκόπος.

Το έργο της «Φλόγας» είναι γνωστό και πολύπλευρο. Επικεντρώνεται στην ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική στήριξη παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Ιδρύθηκε το 1982 και «Η Φλόγα καίει και θα καίει όσο υπάρχουν παιδιά που το έχουν ανάγκη και όσο έχουμε κοντά μας όλους εσάς» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.