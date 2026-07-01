Δημοσκόπηση Marc: Δεύτερες εκλογές θέλει το 56,7%- Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Πάνω από ένας στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1. Η έρευνα αποτυπώνει τις τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες και τα πολιτικά σενάρια που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό.

Το 49,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θέλουν οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027, αλλά το 44,7% επιθυμούν πρόωρες κάλπες, το φθινόπωρο.

Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 11,2% επιλέγει έναν κυβερνητικό συνασπισμό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα και το 12,3% απαντά άλλο.

Οχτώ στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση του κόμματος που υποστηρίζουν. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη ΝΔ.

Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Η δημοσκόπηση κατέγραψε την πρόθεση ψήφου όσων δεν πήγαν στις κάλπες το 2023, αλλά δηλώνουν πως θα το πράξουν στις επόμενες εκλογές.

Από αυτούς, το 17,9% λένε ότι θα ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 15,8% την ΕΛΑΣ, το 10,2% την Ελληνική Λύση, το 10,1% την Πλεύση Ελευθερίας, το 6,4% τη Φωνή Λογικής, το 5,6% τη ΝΔ, το 5,5% το ΠΑΣΟΚ, το 3,4% το ΜέΡΑ25, ενώ από 2,5% παίρνουν το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και ποιοι Καρυστιανού

Η έρευνα της Marc κατέγραψε και τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Η ΕΛΑΣ «παίρνει» το 57,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, το 10,5 του ΜέΡΑ25, το 9,1% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 8,3% του ΠΑΣΟΚ και το 8,1% εκείνων του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παίρνει το 45,6% των ψηφοφόρων της Νίκης στις εκλογές του 2023, το 16,3% της Ελληνικής Λύσης, το 16% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 7,5% του ΣΥΡΙΖΑ και το 5,7% του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων.