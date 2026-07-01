Δημοσκόπηση Marc: Δεύτερες εκλογές θέλει το 56,7%- Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και ποιοι Καρυστιανού
Πάνω από ένας στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1. Η έρευνα αποτυπώνει τις τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες και τα πολιτικά σενάρια που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό.
Το 49,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θέλουν οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027, αλλά το 44,7% επιθυμούν πρόωρες κάλπες, το φθινόπωρο.
Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 11,2% επιλέγει έναν κυβερνητικό συνασπισμό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα και το 12,3% απαντά άλλο.
Οχτώ στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση του κόμματος που υποστηρίζουν. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη ΝΔ.
Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023
Η δημοσκόπηση κατέγραψε την πρόθεση ψήφου όσων δεν πήγαν στις κάλπες το 2023, αλλά δηλώνουν πως θα το πράξουν στις επόμενες εκλογές.
Από αυτούς, το 17,9% λένε ότι θα ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 15,8% την ΕΛΑΣ, το 10,2% την Ελληνική Λύση, το 10,1% την Πλεύση Ελευθερίας, το 6,4% τη Φωνή Λογικής, το 5,6% τη ΝΔ, το 5,5% το ΠΑΣΟΚ, το 3,4% το ΜέΡΑ25, ενώ από 2,5% παίρνουν το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.
Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και ποιοι Καρυστιανού
Η έρευνα της Marc κατέγραψε και τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
Η ΕΛΑΣ «παίρνει» το 57,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, το 10,5 του ΜέΡΑ25, το 9,1% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 8,3% του ΠΑΣΟΚ και το 8,1% εκείνων του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων.
Σε ό,τι αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παίρνει το 45,6% των ψηφοφόρων της Νίκης στις εκλογές του 2023, το 16,3% της Ελληνικής Λύσης, το 16% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 7,5% του ΣΥΡΙΖΑ και το 5,7% του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων.
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