Δραματική επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν, μετά από μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε έπειτα από σοβαρό περιστατικό στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και γίνεται συντονισμένη προσπάθεια για την ανάσυρσή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς, όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ράφτινγκ, με το ένα να φέρεται να έχει τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση του ατόμου, ενώ στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού, αναφέρει το agriniopress.gr.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μαζί με την Ομάδα Ορμητικών Νερών και την Ορειβατική Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την επιχείρηση στο δύσβατο σημείο.