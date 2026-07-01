Οδύσσεια: Το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον
Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας.
Στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, που ξετυλίγει το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, εμφανίζεται πλήθος αστέρων του Χόλιγουντ. Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.
Δείτε το τελευταίο τρέιλερ
Η ταινία γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος 'Αντζελες.
Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.
Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.
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