Οδύσσεια: Το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, που ξετυλίγει το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, εμφανίζεται πλήθος αστέρων του Χόλιγουντ. Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Δείτε το τελευταίο τρέιλερ