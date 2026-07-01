Θοδωρής Μαραντίνης: Στα πρώτα βήματα των Onirama μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, μιλώντας για το ξεκίνημα των Onirama και αποκαλύπτοντας ότι σημαντική βοήθεια στο ξεκίνημα του συγκροτήματος είχε προσφέρει ο Αντώνης Ρέμος, ενώ αναφέρθηκε επίσης στους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν την Τετάρτη (01.07.2026) καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και είχε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τη Μαρία Ηλιάκη. Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μίλησε για τα πρώτα βήματα του συγκροτήματός του αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε ο Αντώνης Ρέμος ώστε να γίνει γνωστό, αλλά και τα ονόματα που ήθελαν να δώσουν στο γκρουπ.

«Εμείς ξεκινήσαμε την εποχή των πρώτων μουσικών ριάλιτι, γινόταν πανικός με το Fame Story”. Είχαμε δυσκολία, γιατί είχε πέσει όλη η προσοχή εκεί, οπότε κάτι χρειαζόμασταν και εμείς για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος. Είχε το εκτόπισμα που έχει ως καλλιτέχνης, μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε πάρα πολύ, οπότε έχοντας και εμείς υλικό από πίσω, καταφέραμε και μπήκαμε πολύ γρήγορα μες στα πράγματα. Και νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν και φυσικά στην εταιρεία μας τότε, τη Lyra», αποκάλυψε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Ο Αντώνης Ρέμος είναι από τους ανθρώπους που έχουν σιγουριά για τον εαυτό τους αλλά με την καλή έννοια, όχι της υπεροψίας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δουλεύει πάρα πολύ, σκέφτεται συνεχώς το επόμενο βήμα, ψάχνεται πάρα πολύ για να κάνει κι άλλα πράγματα συνεχώς και να μην επαναληφθεί. Οπότε βλέπει ότι από αυτό έχει να κερδίσει πάντα από μια σύμπραξη. Τέλος πάντων, έχει να κερδίσει και έχει και να δώσει. Οπότε και επειδή είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, οπότε νομίζω μοιραία δεν έχει ανταγωνισμό και δεν φοβάται, είναι ανοιχτός», δήλωσε στη συνέχεια ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Το συγκρότημα αρχικά λεγόταν “Mixing up the Medicine”. Είναι ένας στίχος του Μπομπ Ντίλαν, ήταν μια ιδέα του κιθαρίστα μας. Όταν μπήκαμε σε διαδικασία δισκογραφίας και ειδικά ελληνοφώνων, δεν ήταν πολύ δόκιμο το να κρατήσουμε αυτό το όνομα. Οπότε με αφορμή μια μεγάλη συναυλία που είχαμε οργανώσει τότε στο Μύλο, ψάχναμε ένα πιο σοβαρό όνομα ή πιο τέλος πάντων κατάλληλο. Είχε παίξει πολύ και το “Η Αλίκη στο Ναυτικό” ως όνομα και το “Δόγμα 95” και το “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”», αποκάλυψε ακόμα ο Θοδωρής Μαραντίνης για τους Οnirama.

Η εξομολόγηση για τα παιδιά του

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε και για τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τη Σίσσυ Χρηστίδου, τονίζοντας ότι ήταν πάντα πολύ κοντά τους.

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία με τους γιους μου, γιατί από πολύ μικρά όταν ήταν, ήμασταν η ομάδα αγοριών μέσα στο σπίτι. Μου αρέσει και θέλω να έχω τον ρόλο της παιχνιδομηχανής, οπότε ήμασταν πάντα σε μια φάση που θα παίξουμε πάρα πολύ, θα κάνουμε διάφορες δραστηριότητες εκτός. Μπορώ να ταυτιστώ μαζί τους γιατί είναι αγόρια. Μου αρέσει το να πάμε να κάνουμε καγιάκ, πατίνι, ποδήλατο, οτιδήποτε. Ο ένας είναι 18, ξεκινάει σε λίγο τις σπουδές του και ο άλλος είναι 13.

Και με τους δύο μου γιους είχαμε καλή εφηβεία και προεφηβεία. Και οι δύο είναι καλά παιδιά και επικοινωνούμε πολύ όμορφα. Νομίζω ότι στην εποχή τώρα αυτό που ίσως εμένα με αγχώνει με την εφηβεία είναι πιο πολύ το κομμάτι των social media. Είναι πολύ χαοτικό, άναρχο, δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις ακριβώς, είναι καινούργιο πράγμα. Και ιδίως για τους εφήβους που μέσα από τα social media πλέον έχουν όλη την επαφή. Οπότε εκεί δημιουργούνται από σχέσεις, από φιλίες, από έχθρες, από ζήλιες, από bullying…

Νιώθω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που αποφασίστηκε ότι τα παιδιά πλέον μετά τα 15 – 16 πρέπει να μπαίνουν στα social media. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που πλέον έγινε και επίσημο, γιατί ήταν και μία έτσι δική μου ανησυχία και μια μάχη με τα παιδιά μου. Προσπάθησα να βάλω κάποιους κανόνες, να είναι κλειδωμένο το προφίλ, να βλέπω κάθε τόσο ποιοι είναι αυτοί που ακολουθεί, ποιοι στέλνουν μηνύματα.