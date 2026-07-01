Η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ στη Νέα Υόρκη για την ταινία «Οδύσσεια»

Σε μια ιδιαίτερη και σημαντική περίοδο της ζωής της βρίσκεται η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, Αν Χάθαγουεϊ, καθώς, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, περιμένει το τρίτο της παιδί.

Η ηθοποιός την Τρίτη (30.06.2026) βρέθηκε στην παρουσίαση της ταινίας «Οδύσσεια» στη Νέα Υόρκη και έκλεψε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές. Η Αν Χάθαγουεϊ φορούσε ένα κατακόκκινο σύνολο που τόνιζε με χάρη τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στο ξενοδοχείο Four Seasons της Νέας Υόρκης, όπου παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για την ταινία «Οδύσσεια». Το σύνολο είχε την υπογραφή του οίκου Ashlyn από τη συλλογή Άνοιξη 2026. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι κόκκινα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μια τσάντα Alaïa Cœur σε σχήμα καρδιάς, ένα εντυπωσιακό περιδέραιο Bvlgari Tubogas και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της την Παρασκευή (19.06.2026), μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 21 εκατομμύρια likes.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello, η Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, γνωρίστηκαν το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2012.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ, ενώ προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή, κρατώντας την μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.