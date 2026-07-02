Τάσος Αρνιακός: Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 19 χρόνια

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από το δυναμικό του σταθμού, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη συνεργασία που τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος είχε ταυτιστεί με τις καθημερινές καιρικές προβλέψεις στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από το δυναμικό του σταθμού, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη συνεργασία που τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος είχε ταυτιστεί με τις καθημερινές καιρικές προβλέψεις στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται.