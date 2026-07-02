Τάσος Αρνιακός: Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 19 χρόνια

Ολοκληρώνεται η συνεργασία του Τάσου Αρνιακού με τον ΑΝΤ1 έπειτα από 19 χρόνια στο “τιμόνι” της παρουσίασης του δελτίου καιρού
Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από το δυναμικό του σταθμού, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη συνεργασία που τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.
Ο έμπειρος μετεωρολόγος είχε ταυτιστεί με τις καθημερινές καιρικές προβλέψεις στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται.
Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από το δυναμικό του σταθμού, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη συνεργασία που τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.
Ο έμπειρος μετεωρολόγος είχε ταυτιστεί με τις καθημερινές καιρικές προβλέψεις στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του Τάσου Αρνιακού σχετικά με τον περιορισμένο χρόνο που διέθετε για την παρουσίαση του δελτίου καιρού. Την ίδια ώρα, πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται σε επαφές με το Action 24, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.
Παράλληλα, στην εκπομπή του Alpha αποκαλύφθηκε πως ο ΑΝΤ1 είχε προγραμματίσει αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του μετεωρολόγου, με στόχο να τον τιμήσουν στελέχη και συνεργάτες του σταθμού για τη μακρόχρονη προσφορά του.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ο Τάσος Αρνιακός δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρωτοβουλία αυτή. Όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη της εκδήλωσης, φέρεται να ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να παρευρεθεί".
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