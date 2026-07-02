Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε στην κορυφή του Empire State Building και της ζήτησε να τον παντρευτεί

Στην κορυφή του βέλους του Empire State Building σκαρφάλωσε ένα ζευγάρι και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης.

Στη συνέχεια ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα με τους δυο τους να κατεβαίνουν στο έδαφος και να συλλαμβάνονται.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν