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Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος μετά τους φονικούς σεισμούς

Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος μετά...

Στους 1.943 οι νεκροί

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που προκάλεσαν τον θάνατο σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι φτάνουν περίπου τους 50.000.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram.

«Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

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#tags Βενεζουέλα Σεισμός
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