Η Πάτρα στο επίκεντρο του Ελληνικού σκακιού

Πάτρα, 30 Ιουνίου 2026 – Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το μεγαλύτερο σκακιστικό γεγονός της χρονιάς.

Από τις 2 έως τις 10 Ιουλίου 2026, η καρδιά του πνευματικού αθλητισμού θα χτυπά στην Πάτρα, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις δύο κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της χώρας στο Σκάκι: το 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο Ελλάδας και την τελική φάση του 53ου Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Συνολικά, 34 κορυφαίοι σύλλογοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα συναντηθούν στην Πάτρα. Κορυφαίοι Έλληνες σκακιστές, Ελληνίδες σκακίστριες, διεθνείς αθλητές/ ήτριες και τα πιο δυνατά μυαλά του πνευματικού αθλητισμού συναντιούνται σε μια διοργάνωση που θα κόψει την ανάσα.

Οι Χώροι και το Πρόγραμμα των Αγώνων:

• 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο (2–3 Ιουλίου): Η τελική φάση (Final Four) θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

• 53ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής (4–10 Ιουλίου): Οι μεγάλες αναμετρήσεις για τον κορυφαίο διασυλλογικό τίτλο θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ).

Διοργανωτές, Χορηγοί & Υποστηρικτές

Η σπουδαία αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) και την Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.), με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών και υποστηρικτών μας:

• Μέγας Υποστηρικτής:Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας

• Χρυσός Χορηγός: AccountSaints

• Χορηγοί – Υποστηρικτές: Δήμος Πατρέων, IRIDA SA, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για την έμπρακτη συμβολή όλων των φορέων και των εταιρειών, η οποία καθιστά εφικτή την άρτια φιλοξενία εκατοντάδων αθλητών/τριών και επισκεπτών στην ιστορική πόλη της Πάτρας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα και τη ζωντανή μετάδοση των παρτίδων (Live Games), επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://aethniki2026.chessfed.gr

Η αφίσα των διοργανώσεων.