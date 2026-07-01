Η Πάτρα στο επίκεντρο του Ελληνικού σκακιού

Σκάκι στην ΕΑΠ
Πάτρα, 30 Ιουνίου 2026 – Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το μεγαλύτερο σκακιστικό γεγονός της χρονιάς.
Από τις 2 έως τις 10 Ιουλίου 2026, η καρδιά του πνευματικού αθλητισμού θα χτυπά στην Πάτρα, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις δύο κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της χώρας στο Σκάκι: το 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο Ελλάδας και την τελική φάση του 53ου Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Συνολικά, 34 κορυφαίοι σύλλογοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα συναντηθούν στην Πάτρα. Κορυφαίοι Έλληνες σκακιστές, Ελληνίδες σκακίστριες, διεθνείς αθλητές/ ήτριες και τα πιο δυνατά μυαλά του πνευματικού αθλητισμού συναντιούνται σε μια διοργάνωση που θα κόψει την ανάσα.
Οι Χώροι και το Πρόγραμμα των Αγώνων:
• 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο (2–3 Ιουλίου): Η τελική φάση (Final Four) θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
• 53ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής (4–10 Ιουλίου): Οι μεγάλες αναμετρήσεις για τον κορυφαίο διασυλλογικό τίτλο θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ).
Διοργανωτές, Χορηγοί & Υποστηρικτές
Η σπουδαία αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) και την Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.), με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών και υποστηρικτών μας:
• Μέγας Υποστηρικτής:Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας
• Χρυσός Χορηγός: AccountSaints
• Χορηγοί – Υποστηρικτές: Δήμος Πατρέων, IRIDA SA, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για την έμπρακτη συμβολή όλων των φορέων και των εταιρειών, η οποία καθιστά εφικτή την άρτια φιλοξενία εκατοντάδων αθλητών/τριών και επισκεπτών στην ιστορική πόλη της Πάτρας.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα και τη ζωντανή μετάδοση των παρτίδων (Live Games), επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://aethniki2026.chessfed.gr
Η αφίσα των διοργανώσεων.
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