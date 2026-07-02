Η νέα ψηφιακή Εφορία: Τι αλλάζει για τους πολίτες με τα myPoint, my1521 και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η φορολογική διοίκηση περνά σε μια νέα εποχή, με την ΑΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την Εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Η αρχή γίνεται με τη λειτουργία του πρώτου κέντρου εξυπηρέτησης myPoint στον Χολαργό, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία συνολικά 15 αντίστοιχων σημείων σε όλη τη χώρα έως το τέλος του έτους. Τα νέα κέντρα σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν άμεση ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους φορολογούμενους μέσα από ένα ενιαίο και οργανωμένο περιβάλλον εξυπηρέτησης.

Ο στόχος

Στόχος της ΑΑΔΕ, όπως αναφέρθηκε, την Πέμπτη σε σχετκή δημοσιογραφική παρουσίαση, είναι να περιορίσει τις χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, δηλαδή, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία.

Επίσης, τα myPoint θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το αναβαθμισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης. Παράλληλα, οι υφιστάμενες φορολογικές υπηρεσίες μετασχηματίζονται σταδιακά σε σύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης, με ενιαία πρότυπα λειτουργίας και αυξημένη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ψηφιακά εργαλεία και καλύτερη ενημέρωση

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, όπως αναφέρθηκε, η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος πληροφόρησης, όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Πολίτες και επαγγελματίες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε επικαιροποιημένες διατάξεις, κωδικοποιημένα νομοθετικά κείμενα και διοικητικές αποφάσεις, διευκολύνοντας την κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.

Την ίδια στιγμή, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες υποστήριξης των φορολογουμένων μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων και της ενοποίησης των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο θα έχει και ο ψηφιακός βοηθός της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο απαντήσεις και καθοδήγηση στους χρήστες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο νέο my1521, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Με τη βοήθεια σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αιτημάτων, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους και να λαμβάνουν πιο άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις.

Αυτόματες ενημερώσεις και λιγότερες επισκέψεις στην Εφορία

Καθοριστικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και μητρώα. Έτσι, μεταβολές που αφορούν ακίνητα, κληρονομιές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες θα ενημερώνουν αυτόματα τα φορολογικά αρχεία, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία γίνονται πλήρως ψηφιακές. Οι δηλώσεις Ε9 θα υποβάλλονται και θα τροποποιούνται ηλεκτρονικά, ενώ θα είναι δυνατή και η ψηφιακή διαχείριση υποθέσεων αποβιωσάντων φορολογουμένων. Επιπλέον, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες διαδικασίες ηλεκτρονικά, επιταχύνοντας μεταβιβάσεις ακινήτων και κληρονομικές πράξεις.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έρχονται

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ΑΑΔΕ δρομολογεί μια σειρά νέων υπηρεσιών που θα απλοποιήσουν σημαντικά τις συναλλαγές με τη φορολογική διοίκηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αυτοματοποιημένη έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρου στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου μέσω του myPROPERTY.

Αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία κληρονόμων αποβιωσάντων.

Ηλεκτρονικές μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξουσιοδότησης στο Μητρώο.

Διασύνδεση με πιστωτικά ιδρύματα για τον περιορισμό περιπτώσεων υπερεισπράξεων.

Νέο ολοκληρωμένο σύστημα αγορών με φορολογικές απαλλαγές για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Ηλεκτρονική άρση κατασχέσεων.

Ψηφιακές διαδικασίες απαλλαγής από τον ΦΠΑ για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για απαλλαγές ΦΠΑ σε εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Δυνατότητα πληρωμής ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μέσω κάρτας, IRIS και myAADEapp.

πηγή news247.gr