Εκλέχτηκε το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, εκλέχτηκαν για το υπόλοιπο της θητείας, σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη έγιναν αποδεκτές κατά πλειοψηφία οι προτάσεις των τριών πρώτων σε εκλογική δύναμη παρατάξεων. Κατόπιν αυτού, νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας, Γεώργιος Παναγούλιας, (πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης «Νεκτάριος Φαρμάκης - Μπροστά για Όλους»), Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Κωστακόπουλος (πρόταση της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε») και Γραμματέας επανεξελέγη ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Δημήτρης Μασούρας (πρόταση της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε - Δυτική Ελλάδα»).

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο νέος Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Πιστεύω βαθιά στη δημοκρατία, τον διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό. Είναι απαραίτητο να συμβάλουμε όλοι μαζί στην ορθή λειτουργία του θεσμού και να διατηρήσουμε ψηλά το επίπεδο συνεργασίας μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα δικαιώσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, από όποια θεσμική θέση κι αν κληθήκαμε να τους υπηρετήσουμε».

Συγκινησιακά φορτισμένος ο απερχόμενος Πρόεδρος Χρήστος Παϊσιος ευχαρίστησε άπαντες για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι «εδώ είμαστε ταγμένοι να συνθέσουμε για το καλό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των τριών Περιφερειακών ενοτήτων».

Ευχαριστίες προς τους επικεφαλής των παρατάξεών τους, αλλά και προς το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξέφρασαν επίσης, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του νέου Προεδρείου.

Μετά την εκλογή Προεδρείου, ακολούθησε ψηφοφορία με κάλπες για την ανάδειξη των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους εξής Περιφερειακούς Συμβούλους:

Τακτικά Μέλη: Παϊσιος Χρήστος, Μαυρομμάτης Θανάσης, Σακελλαρόπουλος Πάνος, Γιαννόπουλος Βασίλης, Κατσακιώρης Νίκος, Φεσσιάν Γεράσιμος, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα

Αναπληρωματικά Μέλη: Βούλγαρη Αμαλία, Μπλέτσας Στυλιανός, Φίλιας Ανδρέας , Αντωνόπουλος Τάκης Σταυρουλόπουλος Λυκούργος, Μπούνιας Χρήστος, Κοντογιάννης Γιώργος, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσης, Κολόσακας Άγγελος, Μπούση Μαρία, Κοτρωνιάς Νικόλαος.

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης εστίασε στην αξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «έναν αυτόνομο και ζωντανό θεσμό, ο οποίος οφείλει να παραμένει προσηλωμένος στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και να μην μετατρέπεται σε πεδίο αναπαραγωγής της τοξικότητας και των αντιπαραθέσεων της κεντρικής πολιτικής σκηνής». Τόνισε ότι η δύναμη της Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στην ικανότητά της να σχεδιάζει, να συνθέτει και να διεκδικεί με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα κάθε αιρετού είναι απολύτως σεβαστή, ωστόσο υπογράμμισε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να παραμένει μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες, καλλιεργώντας έναν γόνιμο και καλόπιστο διάλογο, όπου η διαφορετική άποψη αποτελεί εργαλείο σύνθεσης και όχι αφορμή για στείρες αντιπαραθέσεις. «Λέω όχι στο "ναι για το ναι" και στο «όχι για το όχι» ή στο «ναι και το όχι» που λέγεται μόνο γιατί υπηρετεί τη «γραμμή του κόμματος», ασχέτως αν υπηρετεί ή όχι την τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, για αν επισημάνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι κομματικές επιδιώξεις.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστο Παΐσιο και τα μέλη του Προεδρείου για την προσφορά τους, το ήθος και τη θεσμική τους συνέπεια, ενώ ευχήθηκε στο νέο Προεδρείο καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας ότι αποστολή του είναι να διαφυλάξει τη δημοκρατική λειτουργία του Συμβουλίου, την ισονομία και τη σύνθεση των απόψεων.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι κοινός στόχος όλων των παρατάξεων πρέπει να παραμείνει η διατήρηση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου που θα αποτελεί πρότυπο πολιτικού διαλόγου, θεσμικής λειτουργίας και ισχυρού αυτοδιοικητικού πυλώνα, αντάξιου των προσδοκιών των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο Γεώργιος Παναγούλιας είναι Καρδιολόγος, απόφοιτος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Γαστούνη από το 1999. Σήμερα (από το 2025) είναι Διευθυντής Καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Δήμαρχος Πηνειού, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γαστούνης και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Σ. Ηλείας.

Ο Χρήστος Κωστακόπουλος είναι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με καταγωγή από το Θέρμο Τριχωνίδας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας επί σειρά ετών (2001- 2018), ενώ νωρίτερα ήταν μέλος του ΔΣ. Επίσης διατέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (2017-2024). Διαθέτει μακρά πορεία στα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ από το 1982. Υπήρξε Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας (2011-2015) , την ίδια χρονιά εκλέχτηκε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο Δημήτρης Μασούρας είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο με έδρα τη Βόνιτσα. Είναι νομικός σύμβουλος οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Διαθέτει σημαντική αυτοδιοικητική και συνδικαλιστική εμπειρία. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας επί δύο θητείες και έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.