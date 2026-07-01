Δεύτερη μέρα παρουσίασης του έργου υπηρεσιών και οργανισμών του Δήμου Πατρέων

Παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο των υπηρεσιών και των οργανισμών του Δήμου Πατρέων, με έμφαση στις δράσεις, τις υποδομές και τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 1 η Ιουλίου, για δεύτερη μέρα, στον χώρο συνεδριάσεων της Αγοράς Αργύρη, η παρουσίαση του έργου των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου Πατρέων, με τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομίας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Την παρουσίαση μαζί με το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, παρακολούθησαν οι Αντιδήμαρχοι Αποστόλης Αγγελής, Διονύσης Πλέσσας και Βίβιαν Σαμούρη, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι παρουσιάσεις θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου (καθημερινά 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι).

Στη σημερινή παρουσίαση, παραβρέθηκε για λίγο και ομάδα 35 περίπου, παιδιών με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο ξενάγησης σε διάφορα σημεία της πόλης, από την παιδική κατασκήνωση του Δήμου στα Ροΐτικα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Την παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών πραγματοποίησε η αναπληρώτρια διευθύντρια Λουίζα Βασιλείου.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από κάθε έργο, κάθε κοινωνική παρέμβαση και κάθε δημοτική υπηρεσία και κατά την τελευταία τριετία οι λειτούργησαν μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών πιέσεων και συνεχώς αυξανόμενων αναγκών, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, την χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που εξυπηρετούν χιλιάδες συμπολίτες μας, με συνετή διαχείριση και διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αφού το 2026 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, που απαίτησε μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, για να μην επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία του Δήμου και η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μέσα στην τριετία οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών, οδηγήθηκαν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, με τους υπαλλήλους να απειλούνται για τη μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου με καταλογισμό, αλλά και πειθαρχικές διώξεις.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν την νομοθεσία, προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμη ρύθμιση και διευκόλυνση πληρωμής για τους δημότες.

Η υποστελέχωση αποτελεί συνεχώς μια μεγάλη πρόκληση, η οποία προβλέπεται να μεγαλώσει τις δυσκολίες στις Υπηρεσίες του Δήμου λόγω και των συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού και η ενίσχυση των υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό, παραμένει βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της πόλης και τη λειτουργία συνολικά του Δήμου.

Παράλληλα η υποχρηματοδότηση των δήμων, η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν καθημερινά τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το έργο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων παρουσιάστηκε από την αναπληρώτρια Διευθύντρια Δήμητρα Σπηλιωτοπούλου.

Η Διεύθυνση έχει στην ευθύνη της τη ρύθμιση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο σύνολο του Δήμου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Παναγιώτα Γεωργιοπούλου, η υπηρεσία διαχειρίζεται 7.125 φακέλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (1.800 ενεργές επιχειρήσεις εντός ιστορικού κέντρου και 5.325 επιχειρήσεις στον υπόλοιπο Δήμο), τα αιτήματα χρήσης μουσικής, την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την οργάνωση και εποπτεία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγυρέων και υπαίθριου εμπορίου.

Παράλληλα, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας και των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σημαντικό έργο έχει να επιδείξει το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου στο Δρέπανο, ένα σύγχρονο χώρο προσωρινής φιλοξενίας ζώων συντροφιάς που ενισχύθηκε με τη δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων ζώων, η μείωση του πληθυσμού τους μέσω στειρώσεων, η αύξηση των υιοθεσιών και αναδοχών, η άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πολιτών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία και σε τοπικές κοινότητες και η συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις – εθελοντές.

Την τριετία, 2023-2025 περισυλλέγησαν 1.900 ζώα συντροφιάς (σκύλοι- γάτες), σε ποσοστό 84,8% από το σύνολο των 2.240 αιτημάτων.

Έγινε ηλεκτρονική σήμανση σε 1.900 ζώα συντροφιάς, ποσοστό 100% από τα περισυλλεγέντα, πραγματοποιήθηκαν 1.377 στειρώσεις, και 1600 εμβολιασμοί και αποπαρασιτώσεις, ενώ κτηνιατρική περίθαλψη και θεραπεία (τραυματισμένα-άρρωστα) έλαβαν 600 ζώα συντροφιάς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, υιοθετήθηκαν 700 ζώα συντροφιάς, έγινε διαχείριση για 900 νεκρά ζώα συντροφιάς και επανεντάχθηκαν σε ποσοστό 40% σκύλοι και 80% γάτες.

Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων ενημερωθήκαν 1.800 παιδιά, αλλά και πολλά άλλα, σε 50 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το έργο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής παρουσίασε η αναπληρώτρια Διευθύντρια Έφη Πολιτοπούλου.

Η Διεύθυνση, που υποστηρίζει τεχνολογικές υποδομές και δίκτυα, έχει έναν βασικό στόχο, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Συγκεκριμένα:

- 67.857 εγγεγραμμένοι χρήστες αξιοποιούν την πλατφόρμα e-Αιτήματα, μέσω της οποίας έχουν υποβληθεί 12.258 ηλεκτρονικά αιτήματα σε 59 διαφορετικές κατηγορίες, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

- Μέσω των Θυρίδων του gov.gr, οι πολίτες υπέβαλαν 11.557 ψηφιακές αιτήσεις σε 26 κατηγορίες υπηρεσιών, ενισχύοντας τη γρήγορη και ασφαλή επικοινωνία με τον Δήμο.

- Οι ηλεκτρονικές πληρωμές γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη, με 79.126 συναλλαγές συνολικής αξίας 4,3 εκατ. ευρώ, διευκολύνοντας τους δημότες να εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας γίνεται μέσω της πλατφόρμας SenseCity που επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων σε 14 κατηγορίες προβλημάτων και συμβάλλει στην ταχύτερη ανταπόκριση των δημοτικών υπηρεσιών.

Με τη χρήση QR Codes στις άδειες καταστημάτων και την αναβάθμιση της προσβασιμότητας του δημοτικού portal δόθηκε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων (στάθμευση, κυκλοφορία, έξυπνες στάσεις, αισθητήρες και WiFi) βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία των πολιτών και προσφέρει πιο αποτελεσματικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ένα επίσης σημαντικό έργο της Διεύθυνσης είναι η σύνδεση της ψηφιακής ανάπτυξης με τον πολιτισμό και την κοινωνική πολιτική με την λειτουργία χρηματοδοτούμενων δομών όπως:

Η Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Παλαιά Σφαγεία) λειτουργεί ως πολυδύναμος πολιτιστικός και εκπαιδευτικός χώρος.

Κατέγραψε 63.571 επισκέπτες και 12.438 μαθητές από 409 σχολικά τμήματα, υλοποιώντας εκθέσεις, συναυλίες και βιωματικά εργαστήρια.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών προσέφερε ασφαλή φιλοξενία και ολοκληρωμένη στήριξη σε 256 γυναίκες και παιδιά, επιτυγχάνοντας 69% βελτιωμένη θέση επανένταξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το έργο της Διεύθυνσης Πολιτισμού παρουσίασε η διευθύντρια Μαίρη Αγιωτάτου.

Το Τμήμα Πνευματικού Καλλιτεχνικού Κέντρου Πατρών και Παραγωγής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από το 2024 έως σήμερα υλοποίησε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

55 συναυλίες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στις Γειτονιές, 56 συναυλίες και 63 παραστάσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, 64 παραστάσεις ερασιτεχνικού θεάτρου, 98 παραστάσεις Καραγκιόζη και 102 προβολές στον Δημοτικό Κινηματογράφο.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 8 εκδηλώσεις χορευτικού στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Χορού, 5 συναυλίες για την Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς και επετειακές συναυλίες και αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς και ιστορικές επετείους.

Ο θεσμός Jazz+more ανανεώθηκε με «round town» συναυλίες νέων καλλιτεχνών, την Ακαδημία Jazz και 3 μεγάλες συναυλίες στο Δημαρχείο.

Η Δημοτική Μουσική (Μπάντα και Μπαντίνα) πραγματοποίησε περίπου 140 εμφανίσεις ετησίως και επισκέψεις σε σχολεία.

Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» συνέχισε το καλλιτεχνικό της έργο με πλούσιο πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Δημοτικό Ωδείο υλοποίησε τη δράση «Μουσική από Παιδιά για Παιδιά» με συμμετοχή άνω των 150 παιδιών και τον θεσμό «Δευτέρες στο Ωδείο» με περίπου 30 συναυλίες.

Στο Εικαστικό Εργαστήριο λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ιστορίας τέχνης.

Απασχολούνται 13–15 εκπαιδευτικοί, λειτουργούν 43–45 τμήματα και συμμετέχουν περίπου 350–400 δημότες.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εξυπηρέτησε τη διετία 2024–2025 περισσότερους από 8.000 πολίτες και υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία.

Το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα ανακαινιστεί πλήρως, με σχετικές μελέτες για καταλογράφηση, ταξινόμηση και μεταφορά βιβλίων, καθώς και συντήρηση και μεταφορά υλικού.

Η Δημοτική Πινακοθήκη μεταφέρθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο για τη φύλαξη της συλλογής της, ενώ ολοκληρώθηκε η καταγραφή της δωρεάς Χρυσικόπουλου και υλοποιήθηκε το Συμπόσιο Χαρακτικής.

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων, με υπεύθυνο τον Χρήστο Γιαννόπουλο, αριθμεί 1.400 μέλη, 26 δασκάλους και 48 τμήματα, με περίπου 60 παραστάσεις ετησίως.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας παρουσίασε η αναπλ. Προϊσταμένη Ουρανία Μηνά.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας παρείχε υπηρεσίες στήριξης με περισσότερες από 2.000 αιτήσεις ανά εξάμηνο για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και πάνω από 1.200 για επίδομα στέγασης.

Ολοκλήρωσε οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων και διαχείριση 102 αιτήσεων, καθώς και χορήγηση 4 οικίσκων.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνέταξαν πάνω από 200 κοινωνικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για ανηλίκους και ευάλωτες ομάδες.

Το Τμήμα Υγείας πραγματοποιεί άμεσες αυτοψίες εντός 7 εργάσιμων ημερών σε καταγγελίες πολιτών.

Το Τμήμα Εθελοντισμού και Πολιτικής Ισότητας, μέσω της Δημοτικής Ιματιοθήκης, διένειμε είδη πρώτης ανάγκης και στήριξε κοινωνικές δομές του Δήμου.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετεί περίπου 350 ωφελούμενους ετησίως με 8 κοινωνικούς λειτουργούς, 3 νοσηλεύτριες και 8 οικογενειακούς βοηθούς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στον Δήμο Πατρέων λειτουργούν 5 ΚΕΠ σε κέντρο, Μεσσάτιδα, Βραχνέικα, Παραλία και Ρίο.

Την τριετία 2023–2025 διεκπεραιώθηκαν 149.239 υποθέσεις και δόθηκε πληροφόρηση σε πάνω από 80.000 περιπτώσεις.

Το 2025 τα ΚΕΠ ανακαινίστηκαν πλήρως, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και εργαζομένων.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων δύο ημερών, περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου

1. Κοινωνικός Οργανισμός Κ.Ο.Δ.Η.Π.

2. Δημοτικό Βρεφοκομείο

3. Κοινωφελής Επιχείρηση Καρναβάλι Πάτρας

4. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

5. ΔΕΥΑΠ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

1. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και Η/Μ

2. Διεύθυνση Έργων Υποδομής

3. Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

4. Σχολικές Επιτροπές

5. Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού.





