Το Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά στο θερινό σινέ Ριβιέρα

Για επτά (+μία!) βραδιές, η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου, νοσταλγώντας έως και τις celluloid κόπιες, δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας & όχι μόνο για να παρουσιάσει σπάνιες κι αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Χόλιγουντ και μία πανελλήνια πρεμιέρα - έκπληξη.

Η φετινή διοργάνωση του "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι" θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9 - 15 Ιουλίου, με μία bonus προβολή στις 18 του μήνα, πίνοντας ΒΙΚΟΣ COLA στο υπέροχο θερινό σινέ Ριβιέρα (στην Βαλτετσίου 46, στα Εξάρχεια). Ετοιμαστείτε ν' απολαύσετε ταινίες που αξίζει να γνωρίζετε και να έχετε παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη. Εκεί όπου ανήκουν!

Δεκαπέντε. Τα χρόνια που πέρασαν από εκείνον τον Ιούλιο του 2012, όταν... εντελώς στα ξαφνικά, λίγους μήνες μετά την παρθενική εμφάνιση του freecinema.gr, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ κάλυπτε μια κενή εβδομάδα προγραμματισμού του σινέ Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Για να γίνει ένας ουσιαστικός κινηματογραφικός θεσμός της πόλης των Αθηνών, πιστός στις... «παλιακές» αξίες της 7ης Τέχνης, όπως μας τις δίδαξαν πριν από πολλές δεκαετίες οι θερινοί κινηματογράφοι, παραδίδοντας τα καλύτερα μαθήματα φιλμικών ειδών.

Δέκα. Τα χρόνια που η εξαρχειώτικη Ριβιέρα μετατράπηκε σε συνεχόμενο και ιδανικό «τόπο του εγκλήματος», φιλοξενώντας με αγάπη το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Ένα σινεμά που στα εφηβικά μου χρόνια έμοιαζε με «σχολείο», το οποίο επισκεπτόμουν συχνότατα για ν' ανακαλύπτω έργα ρεπερτορίου που με σημάδεψαν και με γέμισαν αναμνήσεις.

Εκατό. Τα χρόνια ζωής που συμπλήρωσε φέτος τον Ιούνιο ο πατέρας μου, Εμμανουήλ Φραγκούλης. Είναι το πρόσωπο της φετινής αφίσας, σ' αυτόν αφιερώνω τη δέκατη πέμπτη διοργάνωση και σε όλους εκείνους τους γονείς εκεί έξω που μας έμαθαν από μικρή ηλικία να αγαπάμε το σινεμά και την Τέχνη του. Και αυτό πρέπει να διαιωνίζεται ως πράξη.

Το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ συνεχίζει να ξεδιψά με τα προϊόντα της εταιρείας ΒΙΚΟΣ, μιας από τις πιο σεβαστές στη χώρα μας, που με στοργή συνεχίζει να το στηρίζει ουσιαστικά.

Από τις 9 Ιουλίου έως και τις 15 Ιουλίου (αλλά και τις 18!), στο σινέ Ριβιέρα, σας καλώ να δείτε το σινεμά μέσα από το δικό μου βλέμμα. Και την αφοσίωση στην ποιότητα του κλασικού. -Ηλίας Φραγκούλης, Διευθυντής του freecinema.gr

Οι φετινές προβολές ξεκινούν την Πέμπτη 9-7-2026 με την ταινία ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ / MR. BLANDINGS BUILDS HIS DREAM HOUSE του Χ. Κ. Πότερ (1948), διάρκεια 94 λεπτά, στις 21:00.

Ο Τζιμ και η Μίριελ Μπλάντινγκς ζουν στριμωγμένοι με τις δυο τους κόρες σ' ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Όταν εκείνη προτείνει να γκρεμίσουν έναν τοίχο και να προχωρήσουν σε ολοκληρωτική ανακαίνιση του σπιτιού, εκείνος αντιπροτείνει ν' αγοράσουν μία πιο ευρύχωρη κατοικία στο Κονέκτικατ, σε μία σαφώς μεγαλύτερη έκταση γης. Θα το τολμήσουν, δίχως να λάβουν σοβαρά υπόψη την ηλικία... 200 ετών του κτηρίου!

Από τον σκηνοθέτη της επικά σουρεαλιστικής κωμωδίας «Hellzapoppin'» (1941), μια μεγάλη εμπορική επιτυχία που ζευγάρωσε για τρίτη φορά στο σινεμά τους Κάρι Γκραντ και Μίρνα Λόι. «Το Κελεπούρι» (1986) με τον Τομ Χανκς αποτελεί το πρώτο από τρία σύγχρονα remake της.

Από τις υπόλοιπες προβολές ξεχωρίζει την Παρασκευή 10-7 το φιλμ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ / SEVEN DAYS IN MAY του Τζον Φρανκενχάιμερ (1964), διάρκεια 118 λεπτά στις 20:45, με ένα εντυπωσιακό καστ: Μπαρτ Λάνκαστερ, Κερκ Ντάγκλας, Φρέντρικ Μαρτς, Έιβα Γκάρντνερ. Προτάθηκε για δύο Όσκαρ.

Ακόμα το Σάββατο 11-7 θα προβληθεί η ταινία ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / A PLACE IN THE SUN του Τζορτζ Στίβενς (1951) με διάρκεια 122 λεπτά (στις 20:45).

Ο φτωχός ανιψιός πλούσιου βιομηχάνου συναναστρέφεται δύο γυναίκες, δεσμεύεται υποχρεωτικά (λόγω εγκυμοσύνης) με τη μία αλλά είναι αληθινά ερωτευμένος με την (πλούσια) άλλη. Οι διακοπές των νεόνυμφων σε μια λίμνη ίσως μπορέσουν να δώσουν μια... μοιραία λύση. Διάσημο ρομάντζο με στοιχεία νουάρ, κορύφωση δικαστικού θρίλερ και έντονη κριτική επάνω στους ταξικούς κώδικες της περιόδου, με αξεπέραστο ερωτικό τρίγωνο (Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλεϊ Γουίντερς) και μια θέση στην κινηματογραφική αιωνιότητα χάρη (και) στα έξι βραβεία Όσκαρ με τα οποία τιμήθηκε: καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, κοστουμιών και μουσικής.

Ταυτόχρονα, υπήρξε το πρώτο φιλμ που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας.

Την δε Τετάρτη 15-7 θα προβληθεί η ταινία ΝΙΝΟΤΣΚΑ / NINOTCHKA του Ερνστ Λιούμπιτς (παραγωγής 1939), διάρκεια 110' (στις 20:50).

Τρεις Ρώσοι βρίσκονται στο Παρίσι με άδεια από το κόμμα για να πουλήσουν κατασχεμένα κοσμήματα της αριστοκρατίας από την περίοδο της Επανάστασης του 1917. Θα παρασυρθούν από τη μεγάλη ζωή, η πατρίδα θα στείλει σκληροπυρηνική «συντρόφισσα» για να δει τι συμβαίνει και εκείνη... θα ερωτευτεί έναν άνδρα που αντιπροσωπεύει ό,τι απεχθάνεται! Το αμερικανικό σινεμά σατιρίζει το σταλινικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης, παρουσιάζοντας τη χαρωπά ελεύθερη κοινωνία της Ευρώπης, η οποία πρόκειται να βυθιστεί στη δίνη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ και παραμένει ένα μυθικό φιλμ διότι απλά... η Γκρέτα Γκάρμπο γελά (για πρώτη φορά)!

Τιμή εισόδου: 7 & 6 ευρώ (στην πρώτη και τη δεύτερη προβολή, αντίστοιχα).

Χορηγός: Βίκος Cola.

Περισσότερα και για το πλήρες πρόγραμμα στο freecinema.gr

*Η προβολή το Σάββατο 18-7 αφορά στην καινούρια ταινία Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗ / HER PRIVATE HELL σε σκηνοθεσία του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (2026) με διάρκεια 109 λεπτά (στις 23:30).

Ένας Αμερικανός στρατιώτης, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Μια νεαρή κι ανερχόμενη σταρ καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της πρόκειται να παντρευτεί την πρώην κολλητή της φίλη. Δυο υπνωτιστικοί κόσμοι φαντασίας και βίας συναντιούνται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο neon.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, το ΞΑΦΝΙΚΑ παρουσιάζει για 1η φορά στην Ελλάδα το νέο φιλμ του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν («Drive»), δέκα χρόνια μετά το controversial και διχαστικό «The Neon Demon». Όπως λέει και ο ίδιος, «η ταινία ξεκινά από το γεγονός ότι σχεδόν πέθανα και ξαναήρθα στη ζωή. Με αυτή τη νέα ματιά στη ζωή, ήθελα να μπλέξω τον τρόπο που σκέφτομαι με τον τρόπο που βιώνω τη δημιουργικότητα».

(Σε πανελλήνια πρώτη προβολή.)

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ