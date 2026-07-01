Λούτσα: Εξαφάνιση Γιου Τινγκ- Τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές εντείνουν το μυστήριο

Σαράντα μία ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η υπόθεση της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ εξακολουθεί να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Η γυναίκα, η οποία διέμενε στη Λούτσα, χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος, ενώ κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει περιπλέκει ακόμη περισσότερο την έρευνα και εντείνει τα αναπάντητα ερωτήματα.

Η Κινέζα, που είχε αποκτήσει και αλβανικό διαβατήριο εκτός από το ελληνικό, διατηρούσε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ανοιχτές οικονομικές διαφορές με ιδιώτες και εταιρείες που της όφειλαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ. Από το σπίτι της στηΛούτσα ξεκίνησε το νήμα μιας υπόθεσης που πλέον απασχολεί εντατικά τις Αρχές.

Το μυστήριο με το σπίτι και οι οικονομικές διαμάχες

Η αδελφή της, σε συνέντευξή της στο «Live News», αποκάλυψε μία παλαιότερη υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου, στην οποία η Γιου Τινγκ είχε επενδύσει χρήματα.

Όπως είπε η ίδια, «Ο σύζυγός της είχε αγοράσει ένα σπίτι. Μετά για ένα άλλο σπίτι, μπήκαν σε δικαστική διαμάχη. Σε αυτό το σπίτι είχε επενδύσει η αδελφή μου. Αφού επένδυσε το σπίτι πουλήθηκε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν της έδωσαν ποτέ χρήματα πίσω και η αδελφή μου έκανε μήνυση. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, πάνω από τέσσερα. Φαίνεται ότι αυτό το σπίτι που αγόρασε είχε πουληθεί προηγουμένως μάλλον από τη μαφία. Τι ακριβώς συνέβη, ούτε εγώ κατάλαβα». Από την πλευρά του, ο σύζυγος της αγνοούμενης δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση έγινε παλιά και έχει πάρει τη δικαστική οδό».

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική δικαστική διαμάχη της 50χρονης. Η ίδια και ο σύζυγός της είχαν προσφύγει και σε άλλες περιπτώσεις στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από εταιρείες και ιδιώτες που, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είχαν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί της.