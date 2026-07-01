Λούτσα: Εξαφάνιση Γιου Τινγκ- Τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές εντείνουν το μυστήριο

Το μυστήριο με το σπίτι και οι οικονομικές διαμάχες
Σαράντα μία ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η υπόθεση της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ εξακολουθεί να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Η γυναίκα, η οποία διέμενε στη Λούτσα, χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος, ενώ κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει περιπλέκει ακόμη περισσότερο την έρευνα και εντείνει τα αναπάντητα ερωτήματα.
Η Κινέζα, που είχε αποκτήσει και αλβανικό διαβατήριο εκτός από το ελληνικό, διατηρούσε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ανοιχτές οικονομικές διαφορές με ιδιώτες και εταιρείες που της όφειλαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ. Από το σπίτι της στηΛούτσα ξεκίνησε το νήμα μιας υπόθεσης που πλέον απασχολεί εντατικά τις Αρχές.
Το μυστήριο με το σπίτι και οι οικονομικές διαμάχες
Η αδελφή της, σε συνέντευξή της στο «Live News», αποκάλυψε μία παλαιότερη υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου, στην οποία η Γιου Τινγκ είχε επενδύσει χρήματα.
Όπως είπε η ίδια, «Ο σύζυγός της είχε αγοράσει ένα σπίτι. Μετά για ένα άλλο σπίτι, μπήκαν σε δικαστική διαμάχη. Σε αυτό το σπίτι είχε επενδύσει η αδελφή μου. Αφού επένδυσε το σπίτι πουλήθηκε».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν της έδωσαν ποτέ χρήματα πίσω και η αδελφή μου έκανε μήνυση. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, πάνω από τέσσερα. Φαίνεται ότι αυτό το σπίτι που αγόρασε είχε πουληθεί προηγουμένως μάλλον από τη μαφία. Τι ακριβώς συνέβη, ούτε εγώ κατάλαβα». Από την πλευρά του, ο σύζυγος της αγνοούμενης δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση έγινε παλιά και έχει πάρει τη δικαστική οδό».
Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική δικαστική διαμάχη της 50χρονης. Η ίδια και ο σύζυγός της είχαν προσφύγει και σε άλλες περιπτώσεις στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από εταιρείες και ιδιώτες που, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είχαν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί της.
Στα τέλη του 2025, το ζευγάρι είχε αγοράσει μία διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα. Λίγες ημέρες μετά τη μετακόμισή τους σημειώθηκε απόπειρα διάρρηξης, με αποτέλεσμα να τοποθετήσουν κάμερες ασφαλείας τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Όπως είχε αναφέρει ο σύζυγός της: «Η κάμερα κοιτούσε την είσοδο για να βλέπει κίνηση γιατί παλαιότερα είχαμε παραβίαση στο σπίτι».
Παρά το περιστατικό, η Γιου Τινγκ δεν φαινόταν να αλλάζει τις καθημερινές της συνήθειες. Κυκλοφορούσε μόνη της στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ πολλές φορές μετέφερε μαζί της τα χρήματα από ενοίκια που εισέπραττε για λογαριασμό εύπορων Κινέζων πελατών.
Εκτός από μεταφράστρια, εργαζόταν ως μεσίτρια, διαχειρίστρια ενοικίων και νόμιμη εκπρόσωπος εταιρειών. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της γινόταν μέσω της εφαρμογής WeChat, από όπου επικοινωνούσε με πελάτες στην Κίνα, παρουσίαζε ακίνητα μέσω βίντεο, έστελνε αποδείξεις ενοικίων και πραγματοποιούσε ακόμη και οικονομικές συναλλαγές όταν αυτές δεν μπορούσαν να γίνουν μέσω τραπεζών. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον προσεκτικά τα δεδομένα της εφαρμογής, αναζητώντας επαφές, συνομιλίες και κινήσεις χρημάτων που ίσως οδηγήσουν σε απαντήσεις.
Η καταγγελία σε βάρος της για εξαπάτηση
Στην εν λόγω εφαρμογή, ένας άνδρας από την Κίνα εμφανίζεται ένας άνδρας ο οποίος υποστήριζε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης από την 50χρονη και μάλιστα ανέβαζε συνέχεια βιντεάκια που έλεγε στον κόσμο να προσέχει γιατί η γυναίκα τους εξαπατα. Τα βίντεο αυτά κατέβηκαν από τον λογαριασμό μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.
Η τελευταία ημέρα που κάποιος είδε τη Γιου Τινγκ ήταν η 20ή Μαΐου. Εκείνο το απόγευμα επρόκειτο να συναντήσει τη δικηγόρο της για μία ακόμη υπόθεση που αφορούσε οφειλή χρημάτων. Το ραντεβού όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή η 50χρονη χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος και, όσο περνούν οι ημέρες, η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, με συγγενείς και Αρχές να αναζητούν απεγνωσμένα το στοιχείο που θα λύσει το μυστήριο της εξαφάνισής της.
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