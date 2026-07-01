Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Το πύρινο μέτωπο κινείται προς τον οικισμό της Σφάκας, όπου, λίγο μετά τις 15.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς την Ελάτεια. Επιπλέον, περίπου στις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Κατάλυμα προς την Ελάτεια.

Την ίδια ώρα, μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ειδικότερα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Επιπλέον, λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αταλάντης - Λιβαδειάς, από τον Κόμβο Καλαποδίου έως τον Κόμβο Σφάκας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικό οδικό δίκτυο.