Με λαμπρότητα τιμήθηκε η εορτή του Οσίου Γερβασίου στην Πάτρα

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Αποστολική πόλη των Πατρών, η πανσεβάσμιος μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Γερβασίου του εν Πάτραις, ο οποίος εκοιμήθη στις 30 Ἰουνίου του 1964.

Η ἁγιοκατάταξή του ἒγινε ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Παναγιοτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στίς 16 Νοεμβρίου 2023.

Οἱ ἑορτασμοί πραγματοποιήθησαν στό ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Γερβασίου στά Συχαινά τῶν Πατρῶν, ὃπου ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τόν ὁποῖον ἀνήγειρε ὁ Ὃσιος Γερβάσιος καί ὃπου ἐτάφη καί εἶναι θησαυρισμένα τά χαριτόβρυτα Λείψανά του.

Στήν ἱερά Πανήγυρη, ἐκλήθη ὑπό τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, Ποιμενάρχης τῆς γενετείρας τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, ἀφοῦ ὁ Ὃσιος κατήγετο ἀπό τήν Γρανίτσα, σημερινή Νυμφασία τῆς Γορτυνίας.

•Τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, συγχοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

•Ἀνήμερα, τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, συλλειτουργοῦντος τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν .

Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὃσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία, προσεφώνησε τόν σεβασμιότατο Γόρτυνος, μέ θερμούς λόγους, ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν, ἐνῶ ἀντιφώνησε δεόντως, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο, θεολογικά καί συγκινητικά.

•Ἀνήμερα, τῆς ἑορτῆς τό ἀπόγευμα τελέστηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἐψάλη ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τόν Ἃγιο καί λιτανεύτηκαν ἡ Εἰκόνα του καί τά μυρίπνοα Λείψανά του.

Τά ψαλτήρια κόσμησε πληθύς νέων φιλαγίων, οἱ ὁποῖοι εἶναι παιδιά, ἐκ τῆς πνευματικῆς ρίζης, τοῦ Ὁσίου Γερβασίου.

Τούς ἑορτασμούς έκλεισε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μέ θερμούς καί συγκινητικούς λόγους γιά τόν Ὃσιο Γερβάσιο καί τήν ὁσία βιοτή καί πολιτεία του ὂχι μόνο στήν Πάτρα, ἀλλά καί στά ἂλλα μέρη ἀπ’ ὃπου καί ἂν πέρασε. Ἀναφέρθηκε δέ σέ θαύματα τοῦ Ὁσίου καί ἐνῶ ζοῦσε ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του.

Άξιο αναφοράς είναι ότι το ιερό προσκύνημα του Αγίου Γερβασίου στα Συχαινά αναμένεται, όπως υπογράμμισε ο κ.κ. Χρυσόστομος να μετατραπεί στο μέλλον σε μοναστήρι.





