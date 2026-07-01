Θεσσαλονίκη: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους

Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Η 70χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

“Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της”, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Α. Νέστορα: “Απάνθρωπο, τρομοκρατικό χτύπημα”

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται επίσης στη Χειρουργική Κλινική και ο πατέρας και σύζυγος της θανούσας, με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, στην Πνευμονολογική Κλινική.

“Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της νωρίτερα.

“Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη”.

Το χρονικό των επιθέσεων

Στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην πυλωτή οικοδομής στην οδός Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη η φωτιά, σύμφωνα με το thestival.gr, εκδηλώθηκε γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα, σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα.

Ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν από τα διαμερίσματά τους. Τέσσερις εξ αυτών αντιμετώπισαν κάποια δυσφορία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ. Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Τα τραύματά τους τα υπέστησαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν την φωτιά για να μπορέσουν να απομακρυνθούν με τον σύζυγο και πατέρα της οικογένειας που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ο οποίος υπέστη και αναπνευστικά προβλήματά όπως επίσης ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Τι δείχνει βίντεο από την επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ

Όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, κάτι που έχει περιέλθει και σε γνώση των Αρχών, κάμερα έχει καταγράψει ένα μηχανάκι να προσεγγίζει το σημείο και ένα άτομο να πλησιάζει και να τοποθετεί τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Από την Αντιτρομοκρατική συλλέγεται και αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Αρχικά, τις έρευνες τις ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια όμως λόγω των επιπτώσεων που είχαν οι επιθέσεις αυτές και την σοβαρότητάς τους, τις ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα οι ίδιοι να έδρασαν και στις τρεις διαδοχικές επιθέσεις.