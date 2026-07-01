Αμβέρσα: Πέντε νεκροί από τη φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία- Ένοικος πήδηξε σε διπλανό παράθυρο για να σωθεί

πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 09:53, όταν η Πυροσβεστική της Αμβέρσας έλαβε κλήση για φωτιά σε πολυκατοικία στη συνοικία Λίνκεροεβερ

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη (1/7) στην Αμβέρσα του Βελγίου, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δεκαώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες και περισσότεροι από 200 κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, περισσότερο από τέσσερις ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, πυροσβέστης κατέβηκε με σχοινιά από την ταράτσα του κτηρίου προκειμένου να διασώσει εγκλωβισμένο ένοικο σε μπαλκόνι του ένατου ορόφου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούσαν να καλύπτουν μεγάλο μέρος του κτηρίου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 09:53, όταν η Πυροσβεστική της Αμβέρσας έλαβε κλήση για φωτιά σε πολυκατοικία στη συνοικία Λίνκεροεβερ. Το δεκαώροφο κτήριο, που κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και φιλοξενεί περισσότερους από 200 κατοίκους σε περίπου 120 διαμερίσματα σκεπάστηκε γρήγορα από τους καπνούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Dramatic footage shows residents fleeing a burning apartment building in Linkeroever, Belgium, where six people were killed and hundreds were evacuated. <a href="https://t.co/cb3GHmauGZ">pic.twitter.com/cb3GHmauGZ</a></p>— Breaking911 (@Breaking911) <a href="https://x.com/Breaking911/status/2072337099722723749?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κατά τις πρώτες ώρες επικράτησε σύγχυση σχετικά με το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αρχικά έγινε λόγος για τον δέκατο όροφο και στη συνέχεια για τον όγδοο. Ωστόσο, λίγο μετά τις 13:20 η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου. Τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για πρόσφατες εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι Αρχές, πάντως, τονίζουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Δραματικές εικόνες και απεγκλωβισμοί Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα των πυροσβεστών. Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι δείχνουν έναν ένοικο να επιχειρεί να σωθεί περνώντας από το μπαλκόνι του στο διπλανό, σε ύψος δεκάδων μέτρων. Η επικίνδυνη προσπάθειά του στέφθηκε τελικά με επιτυχία. Δείτε βίντεο:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"> Diversos morts i ferits en un incendi d'un edifici a Anvers, a Bèlgica<a href="https://t.co/UIKGP68zhJ">https://t.co/UIKGP68zhJ</a> <a href="https://t.co/EZxrLUb0rI">pic.twitter.com/EZxrLUb0rI</a></p>— diariARA (@diariARA) <a href="https://x.com/diariARA/status/2072279421692547327?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικές περιοχές, καθώς και ομάδα drones, ενώ συνολικά απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 200 ένοικοι της πολυκατοικίας και περίπου 60 κάτοικοι του διπλανού κτιρίου. Στον αποκλεισμένο χώρο επικρατούσαν σκηνές απόγνωσης, με συγγενείς να αναζητούν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους. Ένοικος του τρίτου ορόφου δήλωσε πως δεν μπορούσε να εντοπίσει τη σύζυγό του και φοβόταν ότι είχε εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα. Άλλοι κάτοικοι περιέγραψαν πώς κατάφεραν να διαφύγουν την τελευταία στιγμή, βοηθώντας και γείτονές τους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα που είχαν ήδη γεμίσει καπνό. Μεταξύ των ενοίκων που διασώθηκαν ήταν και ο 92χρονος πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, Μπομπ Κουλς, ο οποίος απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι του με ειδικό κλωβό διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Πέντε οι νεκροί - Σε εξέλιξη η έρευνα Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον απολογισμό της τραγωδίας. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι υπήρχαν πολλοί νεκροί, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Για σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε αναφορά και για έκτο θύμα, ωστόσο η αστυνομία διόρθωσε αργότερα τον αριθμό των νεκρών σε πέντε. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από ανακριτή, ειδικούς της πυροσβεστικής, ιατροδικαστή και πραγματογνώμονα πυρκαγιών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι κάτοικοι που δεν τραυματίστηκαν φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε κοντινό κέντρο φροντίδας, ενώ οι περισσότεροι παραμένουν εκτός των κατοικιών τους, περιμένοντας να μάθουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν και τι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.