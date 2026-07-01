Τι έκαναν οι 36 Αχαιοί πυγμάχοι στα Γρεβενά

Οι πρώτες επιτυχίες είναι γεγονός για τους πυγμάχους της Αχαΐας στα Γρεβενά.

Εκεί όπου την Τετάρτη, με την 1η μέρα, ξεκίνησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων - κορασίδων και Παμπαίδων - Παγκορασίδων.

Μετέχουν 36 αθλητές και από τα επτά σωματεία του Νομού: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), Fight CLub Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης).

Αναλυτικά ο απολογισμός τους (με έντονα γραμματα όσοι αγωνίζονται αύριο):

ΠΑΙΔΩΝ

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Σάββατο στους «4».

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Σάββατο στους «4».

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Σάββατο στους «4».

* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 52κ.): Παρασκευή στους «8».

* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Λευτέρης Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, Παρασκευή στους «8».

* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».

* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Δημήτριος Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, Παρασκευή στους «8».

* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - +80κ.): Πέμπτη στους «16».

* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - +80κ.): Πέμπτη στους «16».

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.): Παρασκευή στους «8».

* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Παρασκευή στους «8».

* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Σάββατο στους «4».

* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Σάββατο στους «4».

* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Σάββατο στους «4».

KOΡΑΣΙΔΩΝ

* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Σάββατο στους «4».

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Παρασκευή στους «8».

* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, Σάββατο στον Τελικό.

* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Σάββατο στους «4».

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Σάββατο στους «4».

* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Σάββατο στους «4».