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Τι έκαναν οι 36 Αχαιοί πυγμάχοι στα Γρεβενά

Ο Λευτέρης Ζουρνατζής, νίκησε μετά από μ...

Ο Λευτέρης Ζουρνατζής, νίκησε μετά από μερικά μόλις δευτερόλεπτα

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Φούλ για βάθρο

Οι πρώτες επιτυχίες είναι γεγονός για τους πυγμάχους της Αχαΐας στα Γρεβενά.

Εκεί όπου την Τετάρτη, με την 1η μέρα, ξεκίνησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων - κορασίδων και Παμπαίδων - Παγκορασίδων.

Μετέχουν 36 αθλητές και από τα επτά σωματεία του Νομού: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), Fight CLub Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης).

Αναλυτικά ο απολογισμός τους (με έντονα γραμματα όσοι αγωνίζονται αύριο):

ΠΑΙΔΩΝ

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Σάββατο στους «4».

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Σάββατο στους «4».

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Σάββατο στους «4».

* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 52κ.): Παρασκευή στους «8».

* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Λευτέρης Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, Παρασκευή στους «8».

* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».

* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Δημήτριος Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, Παρασκευή στους «8».

* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Φώτης Παναγιωτόπουλος  (Μίλων - +80κ.): Πέμπτη στους «16».

* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - +80κ.): Πέμπτη στους «16».

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Πέμπτη στους «16».

* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.): Παρασκευή στους «8».

* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Παρασκευή στους «8».

* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Σάββατο στους «4».

* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Σάββατο στους «4».

* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος  (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Σάββατο στους «4».

KOΡΑΣΙΔΩΝ

* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Σάββατο στους «4».

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Παρασκευή στους «8».

* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, Σάββατο στον Τελικό.

* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Σάββατο στους «4».

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Σάββατο στους «4».

* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Σάββατο στους «4».

Η ΕΑΠ

Η ΕΑΠ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυγμαχία Παναχαϊκή Ελευθέριος Ζουρνατζής Μίλων ΑΣΒΑ Τόφαλος ΕΑΠ Άμυνα Λεωνίδας Αιγίου FIGHT CLUB PATRAS Νίκος Πλέας Δημήτρης Παύλου
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