Βενεζουέλα: Τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν για λεηλασίες μετά τον διπλό σεισμό

Τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν με την κατηγορία της λεηλασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τον καταστροφικό διπλό σεισμό, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τη σύλληψή τους ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έγινε viral και τους έδειχνε να συλλαμβάνονται επ' αυτοφώρω από εξοργισμένους κατοίκους.

«Γύπες», «Είστε ντροπή», «Δεν έχετε αισθήματα»: Διάφορα βίντεο με τους αστυνομικούς τους οποίους κυνηγά το πλήθος στο Ρέσιντενς Βαγιάρτα, στη Λα Γουάιρα, την πόλη με τις περισσότερες καταστροφές, κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα από τα βίντεο, ένας αστυνομικός κρατάει ένα μικρό κουτί, παραμορφωμένο και σπασμένο, γεμάτο χρήματα, το οποίο έχει αναμφισβήτητα μαζέψει από τα ερείπια. Κόσμος τον περικυκλώνει και του ζητάει να το αφήσει. Σε ένα άλλο βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται να σκίζει κάτι που μοιάζει με ένα χαρτονόμισμα, το οποίο έχει πάρει από τους αστυνομικούς.