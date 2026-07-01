Επίδειξη δύναμης από την Εθνική μας ομάδα, 30-8 την Κίνα * Στους «8» με το Μαυροβούνιο (2/7, 15:30)

Βολές κατά ριπάς. Με πρώτο... βιολί τον αρχηγό της, τον πατρινό Ηλία Αγγελόπουλο, που πέτυχε για μια ακόμη φορά οκτώ γκολ, η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18, «έριξε» στο καναβάτσο την Κίνα, αφού επιβλήθηκε με το χορταστικό 30-8 στο πλαίσιο των νοκ άουτ αγώνων του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της κατηγορίας, που διεξάγεται στη πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Με απολογισμό τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και επιθετική συγκομιδή 116 γκολ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «σφράγισε» την πρόκρισή του στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Πέμπτη (2/7) στις 15:30.

Η ελληνική ομάδα πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της αναμέτρησης μέσα σε 25 δευτερόλεπτα με τον Λαμπάτο, οι κινέζοι μείωσαν σε 2-1, αλλά ακολούθησε ένα σερί 10-0 από το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη που προηγήθηκε με 12-1 (6.39 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο). Οι διεθνείς μας συνέχισαν σε αυτό το ρυθμό και κατάφεραν να «εκτοξεύσουν» τη διαφορά στα 22 γκολ, στο τελικό 30-8.

Η Εθνική μας είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά 11 παίκτες, ενώ ο Ηλίας Αγγελόπουλος έφθασε τα 26 γκολ σε τέσσερις αγώνες και είναι ο πρώτος της σκόρερ στη διοργάνωση.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ 30-8

Οκτάλεπτα: 9-1, 10-4, 6-2, 5-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης 3, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 8, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 2, Χατζής 5, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 3, Κ. Μπιτσάκος 2, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2, Μαντζουρίδης 1.

Στους υπόλοιπους νοκ άουτ αγώνες της διοργάνωσης: Ν. Ζηλανδία-Ουγγαρία 13-25, Καναδάς - Ιταλία 13-26, Τουρκία - Σερβία 12-19.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Πέμπτη, 2/7)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

15:30 Μαυροβούνιο – ΕΛΛΑΔΑ

17:00 Ισπανία - Σερβία

18:30 Κροατία - Ιταλία

20:00 ΗΠΑ - Ουγγαρία

Στα τρία πρώτα ματς είχαμε για τους πρώην άσους του ΝΟΠ:

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ 5-33: Ηλίας Αγγελόπουλος 7, Αγγελος Λαμπάτος 1, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 6.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12: Ηλίας Αγγελόπουλος 3,Αγγελος Λαμπάτος 1, Κ. Μπιτσάκος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 30-9 Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 4.