ΝΟ Μεσολογγίου: Εντυπωσιακός με 26 μετάλλια

Με μία εντυπωσιακή συγκομιδή 26 μεταλλίων και την κατάκτηση της 6ης θέσης στη γενική κατάταξη, ο ΝΟ Μεσολογγίου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στο άθλημα του Κανόε - καγιάκ Σπριντ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο 36ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 16 ετών και άνω.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, με τη συμμετοχή 280 αθλητών και αθλητριών από 26 σωματεία όλης της χώρας.

Ο ΝΟ Μεσολογγίου συμμετείχε με αποστολή 11 αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι κατέκτησαν συνολικά 4 χρυσά, 11 ασημένια και 11 χάλκινα μετάλλια, φέρνοντας τον σύλλογο στην 6η θέση της πανελλήνιας κατάταξης. Πολυνίκης σύλλογος στο Σπριντ αναδείχθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον ΝΟ Μεσολογγίου, αλλά και της συνεχούς παρουσίας του συλλόγου ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού Κάνοε – Καγιάκ.

Η αγωνιστική συνέχεια είναι εξίσου απαιτητική, καθώς τέσσερις αθλητές του συλλόγου συμμετέχουν ήδη σε προπονητικό κοινόβιο και στις προβλεπόμενες εργομετρικές και αγωνιστικές δοκιμασίες για τη στελέχωση της Εθνικής Ομάδας Κάνοε – Καγιάκ Σπριντ, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις του 2026.

Την αποστολή του ΝΟ Μεσολογγίου αποτέλεσαν οι αθλητές και οι αθλήτριες:

Ειρήνη Ντέκα, Δήμητρα Καραπάνου, Δάφνη Γρηγοράκη, Σταυρούλα Φαρμάκη, Χρήστος Τσακαλίδης, Γιάννης Καλαβρουζιώτης, Ξενοφώντας Χελιδονιώτης, Θεόδωρος Λυμπερόπουλος, Νίκος Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλαβρυζιώτης και Πέτρος Χρύσανθος.

Την ομάδα συνόδευσαν ο προπονητής Δημήτρης Διαμαντόπουλος, καθώς και γονείς των αθλητών και αθλητριών, η διαρκής στήριξη των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας και των επιτυχιών του συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟ Μεσολογγίου συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την αγωνιστικότητα, τη συνέπεια και το ήθος που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους τελειόφοιτους μαθητές της ομάδας, οι οποίοι κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία τόσο στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων όσο και στις υψηλές αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Η πορεία του ΝΟ Μεσολογγίου αποδεικνύει ότι, με συστηματική δουλειά, επιμονή και συνεργασία, ο σύλλογος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό Κάνοε – Καγιάκ, εκπροσωπώντας επάξια το Μεσολόγγι και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.

Το ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου.