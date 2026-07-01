Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 2 έως 8-7-2026

Τρεις οι νέες ταινίες της εβδομάδας ανάμεσα τους και "Ο Θάνατος του Robin Hood" με τον Αυστραλό σταρ Χιου Τζάκμαν

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 2 έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 22.30 καθημερινά "Death of Robin Hood-Ο Θάνατος του Robin Hood" Παλεύοντας με το παρελθόν του έπειτα από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε πως θα ήταν η τελευταία του. Στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, του προσφέρεται μια ευκαιρία για λύτρωση. Σκηνοθεσία & σενάριο: Michael Sarnoski. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χιου Τζάκμαν, Τζόντι Κόμερ, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μάρεϊ Μπάρτλετ, Νόα Τζουπ. Διάρκεια: 122 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία είναι Αμερικανικής παραγωγής 2026 και έχει για κεντρικό χαρακτήρα τον περίφημο ληστή των πλουσίων και ήρωα των φτωχών, τον Ρομπέν των Δασών που εδώ απεικονίζεται γερασμένος και κατάκοπος από μια ζωή γεμάτη αίμα και ένταση με φόντο την μεσαιωνική Αγγλία του 13ου αιώνα. Mας θυμίζει λίγο το φιλμ του 1976, "Το ρόδο και το βέλος - Robin and Marian" του Richard Lester όπου είχαν πρωταγωνιστήσει οι αξέχαστοι Σον Κόνερι ως Ρομπέν των Δασών και Όντρεϊ Χέπμπορν ως Λαίδη Μάριον καθώς & ο Ρόμπερτ Σο ως ο Σερίφης του Νότιγχαμ.

Αίθουσα 1 στις 20.30 και στις 22.40 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 8 στις 22.00 μόνο την Τετάρτη 8-7 "Το Μεγάλο Ρίσκο-The Get Out" Περιπετειώδες θρίλερ σε σκηνοθεσία του Γερμανοεμαερικανού δημιουργού Ντέρικ Μπορτέ-Derrick Borte με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για τον "Μονομάχο", Ράσελ Κρόου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός & στο "Λος Άντζελες Εμπιστευτικό" και στο φιλμ του 2002 "Ένας Υπέροχος Άνθρωπος" του Ρον Χάουαρντ. Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός μπαρ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ. Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως να μην είναι πλέον επιλογή. Διάρκεια: 101 λεπτά. Διανομή από The Film Group. Εκτός του Ράσελ Κρόου, παίζουν & οι Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ, Άαρον Πολ, Λουκ Έβανς, Ντάνιελ Ζοβάτο. Το σενάριο των Derrick Borte και Daniel Forte έχει βασιστεί στη νουβέλα του 2010, "Strip" του Αμερικανού συγγραφέα Thomas Perry.

Αίθουσα 6 στις 18.00 το σαββατοκύριακο, και στις 20.10 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου "The Invite-Η Πρόσκληση" Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας. Διάρκεια: 107 λεπτά. Κατηγορία: Δραματική κομεντί. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2/7/2026. Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλντ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πολ Ραντ. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα τον περασμένο Ιανουάριο.

Aίθουσα 1 στις 20.30 μόνο την Τετάρτη 8/7 (secret movie nights) "Evil Dead Burn" Αμερικανικής παραγωγής 2026 ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία και σενάριο του Sébastien Vaniček, και παραγωγή του Rob Tapert και του δημιουργού του σινε-franchise, Sam Raimi. H ταινία βγαίνει στις ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου 2026. Η πιο εφιαλτική οικογενειακή επανένωση του καλοκαιριού & ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους έρχεται…, έτσι διαφημίζεται το συγκεκριμένο φιλμ διάρκειας περίπου 2 ωρών. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites — μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση — ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά το θάνατο. Είναι σίκουελ του "Evil Dead Rise" σε σκηνοθεσία Lee Cronin που είχε φτάσει σε εισπράξεις το 2023 τα 147 εκατ. δολάρια. Διανομή: Feelgood. Παίζουν οι Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand και Maude Davey. Καταλληλότητα: Κ18.

Aίθουσα 2 στις 23.10 καθημερινά "Fuze" Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 98 λεπτά. Περιπέτεια σε σκηνοθεσία του David Mackenzie του Οσκαρικού "Πάση Θυσία" με τον Κρις Πάιν. Παίζουν οι ηθοποιοί: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington. Διανομή από την Feelgood. Το «Fuze» έκοψε στο ξεκίνημα προβολής του σε 94 αίθουσες πανελλαδικά, 4.466 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 20.00 και στις 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 20.40 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.30 καθημερινά "Obsession-Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 372,6 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ "Εμμονή" έχει φτάσει τα 130.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά "Supergirl" Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Περιπέτεια φαντασίας με κεντρικό πρόσωπο την ιπτάμενη υπερηρωίδα της DC Comics. Σκηνοθεσία: Craig Gillespie. Παίζουν οι ηθοποιοί: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Τζέισον Μομόα. Σενάριο: Otto Binder, Bilquis Evely, Tom King. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας σε 64 αίθουσες πανελλαδικά, 5.374 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Ικανοποιητικό ήταν & το ξεκίνημα του "Supergirl" με 40 εκατ. δολάρια εισπράξεις στις ΗΠΑ όπου πήρε τη 2η θέση στο box office πίσω από το παντοδύναμο "Toy Story 5", συν ακόμη 28 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Aίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά πλην Τετάρτης "Disclosure Day - Ημέρα Αποκάλυψης" Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Επιστημονική φανατσία Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/6/2026. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Steven Spielberg. Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt. Διάρκεια: 145 λεπτά. Το "Disclosure Day" που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 12/6 συγκεντρώνει στο rotten tomatoes, ποσοστό 80%. Ξεχωρίζει πραγματικά η ερμηνεία της Έμιλι Μπλαντ. Η ταινία έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 196 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στο ελληνικό box office, η ταινία έχει κόψει 73.000 εισιτήρια έως τις 28/6/2026 σύμφωνα με το flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 20.20 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που έχει σαρώσει στα ταμεία παγκοσμίως με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 594 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 28-6-2026, 145.000 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.