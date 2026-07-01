«Κουνιέται» ο Χελμός: Αυξημένη μικροσεισμική δραστηριότητα

Έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα καταγράφεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας, με συνεχείς αλλά ασθενείς σεισμικές δονήσεις.

Το επίκεντρο των περισσότερων δονήσεων εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη του Χελμού, σε απόσταση 3 με 6 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κλειτορίας.

Ανάμεσα στους ισχυρότερους σεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα είναι: ένας 3 Ρίχτερ στις 05:16, με επίκεντρο 14,3 χλμ. νοτιοδυτικά του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, ένας ακόμη 3,1 Ρίχτερ στις 11:29, σε απόσταση 15,5 χλμ. νοτιοανατολικά του Χιονοδρομικού Κέντρου, καθώς και ένας τρίτος, επίσης 3 Ρίχτερ, στις 13:28, 14,2 χλμ. νοτιοανατολικά των Καλαβρύτων, προς την πλευρά της Κλειτορίας.

Παράλληλα με αυτούς, έχουν καταγραφεί και αρκετές μικρότερης έντασης δονήσεις, στοιχείο που συνθέτει μια εικόνα γενικευμένης αύξησης της μικροσεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.