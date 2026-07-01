Σπ. Σκιαδαρέσης για ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κατακόλου: Μία δυσάρεστη εξέλιξη για ένα έργο στρατηγικής σημασίας

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για την εξέλιξη της ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κατακόλου και την απόρριψη του αιτήματος συμπληρωματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Περιφερειακή Παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι μπορούμε» του Σπύρου Ν. Σκιαδαρέση εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο φέρεται να απέρριψε το αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κατακόλου, προκαλούν έντονο προβληματισμό και δικαιολογημένη ανησυχία.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ηλεία και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο εδώ και χρόνια ταλανίζεται από καθυστερήσεις, αστοχίες και διαδοχικές τροποποιήσεις.

Δυστυχώς, οι επιφυλάξεις και η ανησυχία που είχε εκφράσει με σχετική ερώτησή του σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής πριν έναν χρόνο επικεφαλής της παράταξής μας, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Τότε είχε ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του έργου, τους κινδύνους που αντιμετώπιζε και την επάρκεια των χειρισμών της Περιφέρειας. Αντί όμως για ουσιαστικές εξηγήσεις, λάβαμε γενικές και αόριστες διαβεβαιώσεις ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

Δυστυχώς, φτάσαμε στο σήμερα!

Για ακόμη μία φορά, η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη αποδεικνύεται ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, αντί να τις προλαμβάνει με σοβαρό σχεδιασμό, έγκαιρη προετοιμασία και αποτελεσματική διοίκηση. Ένα έργο που θα έπρεπε να αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα για την περιοχή βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπο με την αβεβαιότητα.

Αναμένουμε την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης και του σκεπτικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει από σήμερα να ενημερώσει με ειλικρίνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους πολίτες για τους λόγους που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και, κυρίως, να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη διάσωση και την ολοκλήρωση του έργου.

Το Κατάκολο αποτελεί διεθνή πύλη της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας. Δεν αντέχει άλλη χαμένη δεκαετία εξαιτίας πρόχειρων χειρισμών, ελλιπούς προετοιμασίας και διοικητικών αστοχιών.

Συγκεκριμένα καλούμε την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη να ενημερώσει άμεσα:



1. Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

2. Ποιες είναι οι ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση,

3. και ποιο είναι πλέον το συγκεκριμένο σχέδιο για να μη χαθεί οριστικά ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Οι πολίτες αξίζουν αλήθειες και αποτελέσματα, όχι επικοινωνιακή διαχείριση και αόριστες διαβεβαιώσεις».