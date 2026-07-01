Ι.Χ. παραδόθηκε στις φλόγες στην ΠΕΟ Πατρών-Πύργου - Πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στη διασταύρωση Λεχαινών, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Αστυνομικοί της ΟΠΔΙ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Λίγο αργότερα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο πρανές της Εθνικής Οδού, όπου υπήρχε ξηρή βλάστηση.

Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα και είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να τραυματιστεί. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.