Πάτρα: Μια βραδιά από «αγιόκλημα και γιασεμιά» στο προαύλιο του νέου Δημαρχείου…

Εποχές θερινού κινηματογράφου μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά, θύμισε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026 το αίθριο του νέου δημαρχείου της Πάτρας, στην οδό Μαιζώνος και Γκότση όπου στο πλαίσιο της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου, προβλήθηκε η Ισπανική ταινία της καταξιωμένης σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Πατρίσια Φοντ, «Ο Δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα».

Ο χώρος κατακλύστηκε από τους σινεφίλ της πόλης, οι οποίοι απόλαυσαν ένα Ισπανικό κινηματογραφικό δράμα, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του δασκάλου Αντόνιο Μπενάγιες, μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος.

Μέσα από την ταινία το σήμερα αναζητά το χθες και στέλνει μήνυμα στο αύριο. Ένα σήμερα που ορίζεται από την Αριάδνα, η οποία όταν ανακάλυψε ότι ο υπέργηρος παππούς της αναζητά κρυφά τα λείψανα του δικού του πατέρα, θύματος του εμφυλίου, ξεκινά την αναζήτησή της.

Το χθες ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την περιπλάνησή της στο ορεινό χωριό της βόρειας Ισπανίας, τόπο γέννησής του Μπενάγιες, για να ξετυλίξει το κουβάρι των δραματικών γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

Ψάχνοντας, όλες οι διηγήσεις συγκλίνουν σε ένα εμβληματικό όσο και χαρισματικό πρόσωπο. Τον δάσκαλο του χωριού Άντονι Μπενάγιες (Enric Auquer), που αποπειράθηκε να εφαρμόσει στο απομονωμένο ορεινό χωριό μία πρωτοποριακή και ελευθεριακή μέθοδο διδασκαλίας, τη μέθοδο του Γάλλου εκπαιδευτικού Φρενέ (Freinet).

Η μεταφορά στο αύριο έρχεται μέσα από τα όσα φέρνει στο προσκήνιο η πρωτοποριακή παιδαγωγική μέθοδος του Άντονι Μπενάγιες, με στόχο μία παιδεία διευρυμένης σκέψης που δημιουργεί σκεπτόμενα παιδιά, συγκρούεται με τον αυταρχισμό και αναζητά την αλήθεια.

Πρωταγωνιστούν: Ενρίκ Αουκουέρ, Λουίζα Γκαβάσα, Λάια Κόστα.

*Η ταινία θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Βασιλείου καθώς και την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής (Προάστειο).

Η παρακολούθηση των σινε-προβολών είναι δωρεάν.