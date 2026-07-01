Παύλος Χαϊκάλης για Μιχάλη Μόσιο: Ήταν ταλαιπωρημένος, τον πολεμήσανε άγρια

Ο Μιχάλης Μόσιος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Για την απώλειά του, μίλησε ο Παύλος Χαϊκάλης.

«Δε ξεκινάει καλά η μέρα με τη δυσάρεστη είδηση, γιατί ο Μιχάλης ήταν η τελευταία μου συνεργασία που κάναμε τότε σε εκείνη την περιβόητη περιοδεία που έγινε στην Κύπρο», είπε αρχικά ο Παύλος Χαϊκάλης για τον Μιχάλη Μόσιο στην εκπομπή «Το πρωινό» την Τετάρτη (01.07.2026).

Ο Παύλος Χαϊκάλης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήταν ένα αυθεντικό παιδί. Είναι αυθεντικό παιδί, παραμένει και θα συνεχίσει έτσι, ό,τι έχει να κάνει στη μεταθάνατο ζωή του, γιατί τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η, ντομπροσύνη, η αμεσότητα. Δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαιπωρημένος, χωρίς να κρατάει κακία στους συναδέλφους του, γιατί είχε υποφέρει πάρα πολύ από συναδέλφους. Πάλεψε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για να κρατήσει και να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Τον πολεμήσανε πολύ άγρια, λόγω της επιτυχίας που έκανε, αλλά γενικότερα και ο τύπος του επειδή δεν ήταν και πολύ συμπαθής, σε σχέση με αυτό που έκανε με τους Ρομά. Προφανώς οι Ρομά τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον αγαπάνε νομίζω ακόμα. Ήτανε με ένα χαμόγελο, με πολύ χιούμορ στη ζωή του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δινόταν εύκολα, δινόταν εκεί που άξιζε να δοθεί».

Κλείνοντας, ο Παύλος Χαϊκάλης ανάφερε: «Είχα την τιμή να με περιβάλλει με τη φιλία του, είχαμε επαφές μέχρι πρόσφατα. Πνίγομαι αυτή τη στιγμή από τα συναισθήματά μου, γιατί πραγματικά ο Μιχάλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί και στάθηκα πολύ τυχερός που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Σπουδαίος ηθοποιός.

Εύχομαι πραγματικά να τον θυμούνται όλοι για το μεγάλο του ταλέντο και την προσφορά του στο θέατρο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και την αγάπη μου στη γυναίκα του, τη Βάσω. Με τσάκισες με αυτό το τηλεφώνημα».