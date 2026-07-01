Πάτρα: Ξεκίνησε η «Θερινή Μουσική Ακαδημία»

Δωρεάν μαθήματα μουσικών οργάνων & θεωρητικών από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών - Θα διαρκέσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026
Η ενότητα της «Θερινής Μουσικής Ακαδημίας» με μαθήματα πιάνου, κιθάρας, θεωρητικών, βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου, φλάουτου, κλαρινέτου, κλασσικών κρουστών και παραδοσιακών εγχόρδων, από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», ξεκινά την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
Η ενότητα απευθύνεται σε μαθητές όλων των επιπέδων του Δημοτικού Ωδείου, σε όλους τους σπουδαστές μουσικής στην πόλη και σε αρχάριους (εξαιρούνται οι ενήλικες), οι οποίοι θα ήθελαν μια πρώτη επαφή, προκειμένου από το επόμενο σχολικό έτος ν’ αρχίσουν μαθήματα μουσικής.
*Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, οδός Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου, τηλέφωνο 2610/271087 & e.mail : dim.odio @patras.gr καθημερινά από 14.30-21.00.
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