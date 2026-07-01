Πετράλωνα: Σε κατάσταση συναγερμού η γειτονιά- Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία

Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, η οποία αν και άντεξε την κατάρρευση του γειτονικού τετραώροφου κτιρίου, έχει εκκενωθεί προληπτικά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι.

Ειδικά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων παρακολουθούν συνεχώς το κτίριο με ειδικά όργανα μέτρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν, εάν παρουσιάζει έστω και την παραμικρή μεταβολή στην κλίση ή νέα ένδειξη υποχώρησης.

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά, στο αν η υποχώρηση του εδάφους που προκλήθηκε από τις εργασίες εκσκαφής στο διπλανό οικόπεδο, έχει επηρεάσει και τη θεμελίωση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Οι μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι ειδικοί να αποφασίσουν αν το κτίριο είναι ασφαλές για να επιστρέψουν οι ένοικοί του ή αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο υπέδαφος

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι ειδικοί είναι, ότι η βαθιά εκσκαφή στο γειτονικό οικόπεδο προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους. Το γεγονός ότι το έδαφος στην περιοχή χαρακτηρίζεται γεώδες και σχετικά σαθρό, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας, ενδέχεται να έχει επηρεάσει και τα όμορα κτίρια, κυρίως εκείνα που εφάπτονταν με το κτίριο που κατέρρευσε.

Για τον λόγο αυτό οι αυτοψίες συνεχίζονται, ενώ οι μηχανικοί εξετάζουν όχι μόνο τη στατικότητα της γειτονικής πολυκατοικίας, αλλά και κάθε πιθανό κίνδυνο για τα υπόλοιπα κτίσματα της περιοχής.

Η εκκένωση λίγο πριν από την κατάρρευση

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μηχανικός των ενοίκων ήταν εκείνη που άρχισε να ενημερώνει πόρτα-πόρτα τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματά τους.

Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι του εργοταξίου χτυπούσαν επίσης τα κουδούνια, ζητώντας από τους ενοίκους να βγουν από το κτίριο, επικαλούμενοι ότι θα επικρατούσε έντονη φασαρία λόγω των εργασιών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς εξετάζεται αν το συνεργείο είχε αντιληφθεί ότι είχε προκληθεί πρόβλημα στη στατικότητα της πολυκατοικίας και επιχείρησε να απομακρύνει εγκαίρως τους ενοίκους.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε σχεδιασμός να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ταχείας πήξης για την αντιστήριξη του κτιρίου, κάτι που όμως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί.

Τι εξετάζουν οι πραγματογνώμονες

Οι ειδικοί καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται η στατική μελέτη της νέας οικοδομής, οι εργασίες αντιστήριξης που πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκσκαφή, το βάθος των θεμελίων, αλλά και η κατάσταση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, η οποία είχε ανεγερθεί το 1970 χωρίς υπόγειο και με θεμέλια βάθους περίπου ενός μέτρου.

Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξαν προειδοποιήσεις από τεχνικούς για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, καθώς και αν αυτά τελικά εφαρμόστηκαν.

Οι πραγματογνωμοσύνες και τα αποτελέσματα των αυτοψιών αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη κατά την εκτέλεση του έργου που οδήγησαν σε ένα περιστατικό το οποίο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία με ανθρώπινα θύματα.