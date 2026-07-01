Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026- Συναυλία "40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο Πατρών"

Μία συναυλία ξεχωριστών συμβολισμών τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 21.30 στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων
Μία μουσική ξενάγηση, η οποία αποτελεί ένα αφιέρωμα στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», για τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας του, θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.
Η συναυλία με τίτλο «40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο», είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και περιλαμβάνει την ερμηνεία έργων W.A. Mozart, F. Chopin, D. Shostakovich, Georges Bizet, G. Gerschwin και Queen.
Στη συναυλία παίρνουν μέρος, η Ορχήστρα και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και το Σύνολο Κρουστών «Κρούσις». Τη διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο Ιωάννης Μαυρίδης.
Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι: Ιβόνα Γκλίνκα, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστασία Βελισσαρίου, Αναστάσιος Πάππας.
Η διδασκαλία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου είναι της Λίνας Γερονίκου και του Συνόλου Κρουστών “Kρούσις”, του Μαξίμ Μανκόβσκι.
Οι φίλοι της μουσικής θα απολαύσουν διαχρονικά μουσικά έργα καθώς και έργα με ξεχωριστούς συμβολισμούς.
Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν.
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