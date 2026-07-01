Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΟΥΣΙΚΗ

/

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026- Συναυλία "40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο Πατρών"

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026- Συναυλία &...

Μία συναυλία ξεχωριστών συμβολισμών τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 21.30 στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων

Μία μουσική ξενάγηση, η οποία αποτελεί ένα  αφιέρωμα στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», για τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας του, θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.

Η συναυλία με τίτλο «40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο», είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και περιλαμβάνει την ερμηνεία έργων  W.A. Mozart, F. Chopin, D. Shostakovich, Georges Bizet, G. Gerschwin και Queen.

Στη συναυλία παίρνουν μέρος, η Ορχήστρα και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και το Σύνολο Κρουστών «Κρούσις». Τη διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο Ιωάννης Μαυρίδης.

Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι: Ιβόνα Γκλίνκα, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστασία Βελισσαρίου, Αναστάσιος Πάππας.

Η διδασκαλία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου είναι της Λίνας Γερονίκου και του Συνόλου Κρουστών “Kρούσις”, του  Μαξίμ Μανκόβσκι.

Οι φίλοι της μουσικής θα απολαύσουν διαχρονικά μουσικά έργα καθώς και έργα με ξεχωριστούς συμβολισμούς.

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Φαρμάκης: Υπέγραψε σύμβαση για τη συντήρηση του δρόμου Βραχνίου -Σούβαρδου

Slipknot και Linkin Park στο «οπλοστάσιο» του Μπαρδέμ για το «Cape Fear»

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Μετακίνηση ημερομηνίας για την παράσταση «Κάθε χρόνο ίδια μέρα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δημοτικό Ωδείο Πατρών Συναυλία Για Τα 40 Χρόνια Του Δημοτικού Ωδείου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Παλαιά Σφαγεία
Culture
Μουσική
["\u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03a9\u03b4\u03b5\u03af\u03bf \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd","\u03a3\u03c5\u03bd\u03b1\u03c5\u03bb\u03af\u03b1 \u0393\u03b9\u03b1 \u03a4\u03b1 40 \u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03b9\u03b1 \u03a4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a9\u03b4\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u0394\u03b9\u03b5\u03b8\u03bd\u03ad\u03c2 \u03a6\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2","\u03a0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03ac \u03a3\u03c6\u03b1\u03b3\u03b5\u03af\u03b1"]
836502
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture