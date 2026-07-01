Το Πρότυπο Λύκειο Πατρών καμαρώνει για τα «καμάρια» του

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η σχολική κοινότητα του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Πατρών συγχαίρει τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσει.

Ειδικότερα, σχεδόν το 70% των υποψηφίων ξεπέρασε την επίδοση των 17.000 μορίων, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο!

Τα φετινά αποτελέσματα, με τις ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες που οδηγούν σε σχολές υψηλής ζήτησης, επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική προσπάθεια, η επιμονή, η αγάπη για τη γνώση και η προσήλωση στους στόχους οδηγούν σε σπουδαία επιτεύγματα. Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν τιμή όχι μόνο για τους ίδιους τους μαθητές μας, αλλά και για ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς και κηδεμόνες, που στάθηκαν ακούραστοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιστημονική κατάρτιση και αφοσίωση συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία των παιδιών.

Αγαπητοί μας απόφοιτοι, η επιτυχία σας αποτελεί αφετηρία και όχι τελικό προορισμό. Να συνεχίσετε να πορεύεστε με ήθος, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και ανθρωπιά. Να τολμάτε να ονειρεύεστε, να εξερευνάτε νέους δρόμους και να μετατρέπετε τις γνώσεις σας σε προσφορά προς την κοινωνία.

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας θα παρακολουθούμε πάντα με χαρά και περηφάνια την πορεία σας. Θα είστε για πάντα μέλη της μεγάλης οικογένειας του σχολείου μας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στις σπουδές και στη ζωή σας.

Θερμά συγχαρητήρια! Το μέλλον σας ανήκει.