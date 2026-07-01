Πάτρα: Ακόμη στο "περίμενε" για την πλατεία Όλγας - Έφυγε και ο Ιούνιος που αναμενόταν να παραδοθεί - ΦΩΤΟ

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η ανάπλαση της πλατείας Όλγας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής.

Αν και έχουν τοποθετηθεί έως και ποτιστικά συστήματα με μπεκ, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμη αρκετά να γίνουν ώστε να παραδοθεί έτοιμη και ασφαλής η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως - πρώην Όλγας.

Παρότι το έργο ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και δύο μήνες, παραμένει ημιτελές, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες και τους κατοίκους να ζητούν την άμεση ολοκλήρωσή του. Καταστηματάρχες περιμετρικά της πλατείας μας είπαν πως μετρούν μια - μια, ακόμη και τις εβδομάδες μέχρι να παραδοθεί η πλατεία.

Η ανάπλαση που έχει γίνει προβλέπει δύο νέες παιδικές χαρές - που σήμερα δείχνουν έτοιμες- ξεχωριστές για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, περισσότερους χώρους πρασίνου με νέες φυτεύσεις και συντήρηση των υπαρχόντων δέντρων, σύγχρονους χώρους ανάπαυσης με παγκάκια, νέο φωτισμό LED, καλαίσθητα καλαθάκια απορριμμάτων και σταχτοδοχεία, καθώς και την αποκατάσταση του ιστορικού σιντριβανιού με τη Νύμφη και του ανδριάντα του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες τα συνεργεία έχει χρειαστεί ήδη να ανατάξουν τόσο το συντριβάνι όσο και τον ανδριάντα, καθώς έγιναν εκ νέου στόχος βανδαλισμών.

Να αναφέρουμε πως κατά την υλοποίηση του έργου έγιναν και αλλαγές σε σχέση με την αρχική μελέτη. Οι παλιές μαλτεζόπλακες αντικαταστάθηκαν από κυβόλιθους, καθώς δεν ήταν δυνατή η προμήθεια νέων, ενώ εγκαταλείφθηκε η πρόβλεψη για υψομετρική διαφορά της πλατείας από τον πεζόδρομο της Μαιζώνος, επιλέγοντας τελικά έναν ενιαίο επίπεδο χώρο.

Παρά τις παρεμβάσεις, οι καθυστερήσεις συνεχίζουν να αποτελούν βασικό σημείο τριβής με την τοπική κοινωνία.