Διπλό φονικό στον Λόγγο: Ίχνη κάνναβης και υπνωτικά στον Ιταλό- Αλλάζει τα δεδομένα η νέα εξέλιξη;

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγιάλειας, μετά την ολοκλήρωση μέρους των τοξικολογικών εξετάσεων του Ιταλού που έχει κατηγορηθεί για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στα αποτελέσματα των εξετάσεων εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης, καθώς και υπνωτικών φαρμάκων στον οργανισμό του κατηγορούμενου. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να ενισχύουν σε πρώτη φάση, τη θέση που προβάλλει ο Ιταλός από την αρχή της υπόθεσης.

Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι δεν είναι ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος πως την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα κοιμόταν και όπως αναφέρει, δεν αντιλήφθηκε, ούτε είδε οτιδήποτε.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και η λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, με τους ερευνητές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται, ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλα τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, με τις Αρχές να αναμένουν επιπλέον αποτελέσματα το προσεχές διάστημα.