Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΡΟΚΚΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΜΙΛΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΟΚΚΑ,

ΕΛΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΧΡΥΣΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Πέμπτη 2-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΠΕΡΡΟΥ

ΦΩΦΩ (χήρα) ΣΑΡΡ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 2-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Κυριακή και Ιωάννης Αγριτάκης

Τα εγγόνια της: Θεοδώρα, Στράτος, Ευαγγελία και Αντώνης

Τα δισέγγονα της: Ηλίας, Βασιλική

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΛΕΑΝΘΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΔΟΚΙΑ χήρα ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Πέμπτη 2-7-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Γεώργιος και Μαρία Σταυρίδη, Όλγα και Δημήτρης Σιατήρας

Τα εγγόνια της: Ηλίας, Ευδοκία, Όλγα, Ηλίας, Φιλαρέτη

Τα αδέλφια της: Κων/να χήρα Θεοφ. Δενδρινού, Ερικαίτη χήρα Λεων. Γιώτη, Σπυροελευθέριος και Βιβή Δενδρινού

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΟΥΛΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΙΝΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΜΑΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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