Εκκενώνονται οικισμοί- 12 εναέρια στη μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, σήμερα (1 Ιουλίου 2026) λίγο μετά τις 13:40.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις ανάμεσα στο Καλαπόδι και τη Σφάκα. Με τρίτο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι Μάλιστα, στις 15:37 εκδόθηκε ξανά μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Σφάκα προς Ελάτεια.

«Έχει απειλήσει τη Σφάκα... Προσπαθούμε να ''κόψουμε'' τη φωτιά ανάμεσα σε Ζέλι και Σφάκα», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας και πρόσθεσε πως: «Δεν γνωρίζουμε εάν έχουν καεί σπίτια».

Νωρίτερα, στις 14:57, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί πλέον, 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς στο σημείο πραγματοποιήθηκε διακοπής της κυκλοφορίαςστο δρόμο Αταλάντης - Καλαπόδι.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας στην περιοχή

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.