Η απάντηση της ΔΕΥΑΠ για τη συγκέντρωση υδάτων στην Ακτή Δυμαίων: Ιδιωτική υπόθεση

Απαντώντας σε δημοσιεύματα για τη συγκέντρωση υδάτων στο οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Ακτής Δυμαίων και Παπαναστασίου, η ΔΕΥΑΠ διευκρινίζει ότι το φαινόμενο δεν οφείλεται σε βλάβη του δικτύου της, αλλά σε φυσική αρτεσιανή πηγή εντός ιδιωτικού οικοπέδου, τονίζοντας πως η ευθύνη αντιμετώπισής του βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην έντονη ροή και συγκέντρωση υδάτων στο οδόστρωμα, έμπροσθεν οικοπέδου στη συμβολή των οδών Ακτής Δυμαίων και Παπαναστασίου, η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει τα ακόλουθα: Διενεργήθηκε αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ, όπου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία των υδάτων δεν οφείλεται σε βλάβη, διαρροή ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης της Υπηρεσίας.

Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, παρουσιάζεται με ιδιαίτερη ένταση μετά από εργασίες αποψίλωσης του συγκεκριμένου οικοπέδου και οφείλεται στην ύπαρξη φυσικής αρτεσιανής πηγής εντός της ιδιοκτησίας του χώρου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η ΔΕΥΑΠ, δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την αποστράγγιση ιδιωτικών ακινήτων, τη διαχείριση φυσικών υδάτων που αναβλύζουν εντός αυτών ή την εκτέλεση τεχνικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες.

Η ευθύνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε τα ύδατα που προέρχονται από ιδιωτική ιδιοκτησία να μην προκαλούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών ή προβλήματα στο δημόσιο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΔΕΥΑΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει ήδη προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών".