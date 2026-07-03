Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5-7-2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΛΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ χήρας ΚΩΝ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΙΛΤ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΔΡΙΒΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΙΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΙΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΡΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
OΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΛΕΠΩΝΗ
ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΦΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΩΝΗ
ΑΡΕΤΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΚΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
OΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2026 & ΏΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 4 IOYΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ (ΡΕΝΑΣ) ΧΗΡ. ΑΝΔΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 82}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΘΑΛΕΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΙΡΗ ΧΗΡ. ΘΕΟΔ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΓΙΑ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ.
Τ. 2610 361.555, Κ. 6979140091, Κ. 6975730357.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΥ - ΕΤΩΝ 53
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 & ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
(ΕΤΩΝ 73)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΛΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5/7/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλείκων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΙΝΤΖΑ
(ΕΤΩΝ 93)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Ανδρονίκη
Τα παιδιά: Πολυξένη χήρα Δημ. Κουτσόπουλου, Σταυρούλα & Νικόλαος Αγραπίδης, Κωνσταντίνος & Βασιλική Μίντζα, Νικόλαος Μίντζας
Τα αδέλφια
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΛΟΥΚΙΑΣ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΝΓΚΕΝΣ & ΑΝΝΟ LINGENS,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡ. ΕΥΓ. ΠΕΤΤΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΤΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ,
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΙΧΟΥ
ΕΤΩΝ 103
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ, ΦΙΛΙΠ. ΜΙΧΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΟΦΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΑΡΗΣ & ΑΘΗΝΑ,
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κράλη Αχαΐας, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΔΡ. ΜΑΝΙΚΑ
(ΕΤΩΝ 80)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΧΟΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Καλλιθέας Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 86)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ & ΠΑΠΠΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΝΤΩΝΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟN ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 5 - 7 - 2026 ΑΠΟ ΩΡΑ 6.30 ΕΩΣ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/NOY ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ χήρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΚΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΛΕΤΡΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΛΕΤΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (χήρας) ΕΥΣΤ.
TPIBYZA
ΕΤΩΝ 90
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΡΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤ.
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σκούρα Τριταίας Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡ.
ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΝ. ΠΟΛΙΤΗ
(χήρας) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ- ΕΤΩΝ 73
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Άνω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (χήρας) XP.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5/7/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σταυροδρομίου Τριταίας, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 71
(ΤΣΑΜΗΣ)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά του: Ιωάννης & Χρυσάνθη Τομαρά, Βασίλειος & Αδαμαντία Τομαρά, Γεώργιος & Αθηνά Τομαρά.
Τα εγγόνια του: Ανδρέας, Κωνσταντίνος
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο τελετών & μνημοσύνων Γιαννόπουλος & Υιός
Α' Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο, Τηλ.: 26911 11444,
Κιν.: 6932 885964.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟY ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝ. ΓΑΖΟΥ
ΕΤΩΝ 62
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΜΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΖΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΑΖΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΘΕΟΦ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 90)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου, Χαράλαμπος Νικολακόπουλος, Ανδριάνα & Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος
Τα εγγόνια της: Ελένη, Μαρία, Αθανασία
Η δισέγγονη της: Σοφία
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΗ
ΕΤΩΝ 102
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ & ΡΑΝΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟY ΝΙΚ. ΜΠΟΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΑΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΑ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΛΕΥΚΟΥΛΑΣ χήρας ΦΩΤ. ΦΡΟΥΝΤΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΟΥΝΤΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΣΧΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 56
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ χήρας ΜΙΧ. ΞΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ ΠΑΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΓΩΝΑΣ χήρας ΣΥΜ. ΛΑΪΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΝΥ).
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΩΣ χήρας ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΛΙΒΕΡΔΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΚΗΣ, ΧΑΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΖΙΛΝΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΗ ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΓΔΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Ποιες είναι οι τρεις αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις από το 2027
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Αγώνας δρόμου έως τον Νοέμβριο για χιλιάδες επιχειρήσεις – «Τσουχτερά» τα πρόστιμα
“Φουσκώνει” το χρέος προς την Εφορία - Πάνω από 4,25 εκατ. οι οφειλέτες
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