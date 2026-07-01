Slipknot και Linkin Park στο «οπλοστάσιο» του Μπαρδέμ για το «Cape Fear»

Ο 57χρονος Ισπανός σούπερ σταρ Χαβιέ Μπαρδέμ αποκάλυψε πώς η μέταλ μουσική ενέπνευσε την ερμηνεία του στη νέα σειρά του Apple TV+, "Cape Fear".

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο του Μαξ Κάντι, καταδικασμένου για δολοφονία που αποφυλακίζεται και αναζητά εκδίκηση από ζευγάρι δικηγόρων (τους υποδύονται οι Έιμι Άνταμς και Πάτρικ Γουίλσον) που τον εκπροσώπησαν 17 χρόνια νωρίτερα.

«Επιλέξαμε μια μέταλ εμφάνιση, μου άρεσε πολύ» δήλωσε ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός στο Kerrang! και αναφέρθηκε στα τραγούδια που ένιωσε ότι ταιριάζουν στον χαρακτήρα. «Άκουσα ειδικά πέντε τραγούδια» είπε. «Δύο από τους Linkin Park: το "Given Up", με τον σπουδαίο Τσέστερ Μπένινγκτον και το "Up From The Bottom" από πιο πρόσφατο άλμπουμ, "From Zero". Νομίζω ότι η Έμιλι Άρμστρονγκ είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια» υπογράμμισε.

Ο Javier Ángel Encinas Bardem όπως είναι ολόκληρο το όνομα του, πρόσθεσε ότι η επιρροή είναι μέρος ενός ευρύτερου πάθους για το είδος. «Δεν είναι ότι χρησιμοποιώ τη μουσική, είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Είναι αυτό που ακούω: όταν οδηγώ, όταν με μεταφέρουν, πριν κοιμηθώ… Ναι, ακούω Slipknot για να κοιμηθώ. Για μένα, η μέταλ είναι ένας τρόπος ζωής», εξήγησε.

Το "Cape Fear" είναι διασκευή του μυθιστορήματος «The Executioners» του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ και έχει διασκευαστεί δύο φορές για τη μεγάλη οθόνη – πρώτα το 1962 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Μίτσαμ και τη δεύτερη το 1991, με τον σπουδαίο Μάρτιν Σκορσέζε στη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την Τζέσικα Λανγκ και τον Νικ Νόλτε καθώς και τη Τζουλιέτ Λιούις.

Ο Μπαρδέμ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές σημαντικές ταινίες όπως το φιλμ " Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους" των αδελφών Κοέν για το οποίο και κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου στην απονομή του 2008, και "Η Θάλασσα Μέσα Μου" το 2004 σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ.

Ο Ισπανός σταρ Χαβιέρ Μπαρδέμ αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα τιμήθηκε στο Λος Άντζελες με μία θέση στο περίφημο προαύλιο του TCL Chinese Theatre, μία τιμή που προορίζεται για κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου.

Ο Μπαρδέμ είναι παντρεμένος από το 2010 με τη διάσημη Ισπανίδα ηθοποιό Πενέλοπε Κρουζ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ